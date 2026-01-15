UE și Mercosur se întâlnesc sâmbătă în Paraguay pentru a semna un acord comercial istoric

Țările latino-americane din Mercosur și Uniunea Europeană se pregătesc să semneze sâmbătă, în Paraguay, un acord comercial care va crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri și în pofida îngrijorărilor din sectorul agricol, relatează joi AFP.

Comisia Europeană negociază acest acord cu membrii fondatori ai Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) din 1999. Vineri, la Bruxelles, majoritatea statelor europene a sprijinit acordul, în pofida opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Împreună, cele două blocuri reprezintă 30% din PIB-ul mondial și au peste 700 de milioane de consumatori.

Semnarea acordului va avea loc la teatrul Jose Asuncion Flores, la ora locală 12:00 (15:00 GMT), în capitala Paraguayului, țară care deține președinția rotativă a blocului sud-american din care face parte și Bolivia.

Înainte de a ajunge la Asuncion, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa mai întâi vineri la Rio de Janeiro, împreună cu Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, care a jucat un rol crucial în avansarea acordului dar nu a reușit să îl facă să fie semnat în decembrie, în Brazilia, nu și-a confirmat prezența la evenimentul de sâmbătă. Totuși, el a salutat faptul că ziua semnării va fi o ‘zi istorică pentru multilateralism’.

Președintele Paraguayului, Santiago Pena, și omologul său din Uruguay, Yamandu Orsi, vor asista la semnarea acordului. Președintele Argentinei, Javier Milei, ar putea, de asemenea, să fie prezent la ceremonie.

Pentru Brazilia, cea mai mare economie din America Latină, acest acord ‘este esențial pentru a arăta că există o a treia cale’ pe lângă SUA și China, subliniază Luciana Ghiotto, doctor în științe sociale la Universitatea din Buenos Aires, intervievată de AFP.

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a oferit un argument suplimentar susținătorilor acordului.

Acest acord ‘este cel care a necesitat cel mai mult timp de negociere la nivel mondial, iar graba de a-l încheia are legătură cu guvernul lui Donald Trump și cu aplicarea masivă a tarifelor vamale produselor importate de Statele Unite’, a remarcat Luciana Ghiotto.

Și statele membre UE găsesc avantaje în acest acord.

‘Pentru UE este o modalitate de a-și consolida autonomia și locul său ca actor important la nivel internațional’, apreciază Alejandro Frenkel, politolog la Universitatea Națională din San Martin din Argentina.

Acest acord permite, de asemenea, Mercosur să semnaleze ‘un progres într-un context de criză și fragmentare internă’ a blocului sud-american, consideră Frenkel.

Prin eliminarea unei părți importante a taxelor vamale, acordul favorizează exporturile europene de automobile, mașini, vinuri și brânzeturi. În sens invers, facilitează intrarea în Europa a cărnii de vită, de pasăre, a zahărului, orezului, mierii și a soiei sud-americane, cu cote de produse scutite de taxe ce alarmează sectoarele europene de profil.

Detractorii acestui acord consideră că el va perturba agricultura europeană cu produse mai ieftine și care nu respectă neapărat normele UE din cauza absenței unor controale suficiente.

Pentru susținătorii săi, acesta va permite, dimpotrivă, relansarea unei economii europene aflate în dificultate și îmbunătățirea relațiilor diplomatice cu țările din America Latină.

Mii de agricultori au protestat în ultimele zile în Franța, Polonia, Irlanda și Belgia împotriva semnării acestui acord.

În speranța de a-i îmblânzi pe agricultori, Bruxelles-ul a făcut concesii succesive în ultimele luni, inclusiv garanții consolidate pentru cele mai sensibile produse.

Guvernul francez, care s-a opus acordului, a depășit cu succes, miercuri, două moțiuni de cenzură depuse în Adunarea Națională de LFI (stânga radicală) și RN (extrema dreaptă).

După semnare, acordul comercial va trebui să fie ratificat de către Parlamentul European. Votul ar putea fi strâns, chiar dacă o majoritate pare să fie favorabilă acordului.

Începând de miercuri, eurodeputații se vor pronunța asupra unei posibile sesizări a justiției împotriva acestui acord, ceea ce ar permite amânarea ratificării sale cu câteva luni, dar nu ar împiedica o eventuală aplicare a sa provizorie.