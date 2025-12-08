UE va relaxa și mai mult regulile de raportare în domeniul mediului

Comisia Europeană a elaborat un set de propuneri pentru a relaxa legislația europeană în domeniul mediului, vizând în mod special cerințele ca industriile să raporteze poluarea și deșeurile lor, arată un proiect de document UE consultat de Reuters.

Proiectul de propunere, care urmează să fie publicat miercuri, este cea mai recentă parte a efortului de tip ‘omnibus’ al Uniunii Europene de a reduce birocrația pentru întreprinderi și de a elimina reglementările pe care industriile spun că le afectează profitabilitatea.

Reglementările de mediu din Europa sunt printre cele mai stricte din lume, acoperind aspecte precum emisiile de CO2, calitatea apei și interzicerea substanțelor chimice nocive.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, va propune eliminarea unei cerințe europene pentru instalațiile industriale individuale și fermele de animale de a avea un ‘sistem de management al mediului’ (EMS), care să detalieze acțiunile lor de reducere a poluării și a deșeurilor, se arată în proiectul de document consultat de Reuters.

În schimb, o companie va avea voie să adopte un EMS simplificat care să acopere toate locațiile sale, iar acest lucru va elimina unele cerințe EMS existente – de exemplu, de a dezvălui utilizarea substanțelor chimice periculoase la facilitățile sale.

De asemenea, propunerea ar elimina cerința ca instalațiile industriale să aibă un ‘plan de transformare’ pentru a le alinia la obiectivele climatice, iar fermele de animale și piscicole nu ar mai trebui să raporteze consumul de apă și energie. Alte părți ale propunerii ar simplifica evaluările de mediu pentru proiectele industriale și energetice.

‘Acest pachet de simplificare… își propune să asigure că obiectivele de mediu ale Uniunii Europene sunt atinse într-un mod mai eficient, mai puțin costisitor și mai inteligent’, se arată în proiectul de document citat.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze proiectul, care s-ar putea modifica înainte de publicare. Propunerile de modificare a legislației UE au nevoie de aprobarea țărilor și guvernelor UE.

Luate împreună, planurile ar putea reduce costurile administrative cu aproximativ 1 miliard de euro pe an, se arată în proiect.

Bruxelles-ul și-a stabilit obiectivul de a reduce sarcinile de raportare ale companiilor cu 25% până în 2029 și s-a confruntat cu apeluri din partea unor companii și guverne de a relaxa măsurile ecologice pentru a le ajuta să concureze cu rivalii din China și Statele Unite.

UE a decis deja anul acesta să amâne directiva anti-defrișări, a exceptat mii de companii de la raportarea sustenabilității și normele de due diligence și a relaxat condițiile ecologice atașate subvențiilor agricole.

Activiștii de mediu, precum și unele companii și investitori au acuzat Bruxelles-ul că a amputat legile care ajută la gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și atragerea de capital către tranziția verde.

UE și-a menținut principalele obiective privind schimbările climatice, dar se confruntă cu presiuni din partea guvernelor pentru a slăbi unele politici de reducere a emisiilor de CO2 – inclusiv interdicția privind comercializarea de mașini noi care emit CO2 din 2035.