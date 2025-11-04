Ultimele luni din 2025, decisive pentru piețe. 6 mari riscuri care ar putea influența perspectivele economice

Ultimele luni ale anului se anunță a fi decisive pentru piețele financiare, având în vedere incertitudinile economice, tensiuni geopolitice și schimbările rapide în tehnologie. Fie că vorbim despre nivelul investițiilor în inteligența artificială, politica monetară a Japoniei și a Rezervei Federale, sau despre diviziunile din Occident, acestea pot reprezenta riscuri pentru piețe în următoarele luni.

Mai jos, analiștii XTB România prezintă cele mai importante șase riscuri de urmărit în ultimul trimestru din 2025, care ar putea contura perspectivele economice și de investiții în perioada următoare.

Preocupări legate de AI

Unul dintre aspectele care vor fi analizate cu atenție în rezultatele trimestriale viitoare se referă la cheltuielile de capital pentru inteligența artificială ale giganților din tehnologie. Orice scădere a investițiilor ar putea fi un eveniment negativ care ar penaliza entitățile din sector și, în consecință, piața. În plus, posibilitatea ca o companie din întregul lanț valoric să “deraieze” sau lansarea de alternative în China care diversifică veniturile ar putea afecta performanța industriei.

Datoria corporativă

Politicile anti-imigrație cresc costurile forței de muncă sau reduc productivitatea, în timp ce tarifele exercită presiune asupra marjelor, ceea ce reduce profiturile companiilor. În medie, datoria corporativă a întreprinderilor mici este refinanțată la fiecare cinci ani, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un moment critic. Veniturile mai mici și costurile de finanțare mai mari pot fi o combinație explozivă.

Japonia

Acesta ar putea fi cel mai elocvent exemplu al problemelor care ar putea apărea în viitor. Guvernul nu are capacitatea reală de a-și rambursa datoria în mod productiv. Singura modalitate prin care poate plăti este prin tipărirea de bani, ceea ce ar devaloriza drastic yenul și ar crește randamentul obligațiunilor, generând pierderi semnificative pentru deținătorii actuali, cum ar fi asigurătorii sau fondurile de pensii. Mai mult, după ultima reuniune a Băncii Japoniei, pare probabil ca înainte de sfârșitul anului să asistăm la noi creșteri ale ratei dobânzii, împreună cu o reducere a pozițiilor lor, ceea ce echivalează, de asemenea, cu o politică monetară restrictivă.

Rezerva Federală

Posibile creșteri ale inflației ar putea “lega mâinile” instituției conduse de Jerome Powell în lunile următoare. În acest moment, piața atribuie o probabilitate de 95% unei noi reduceri a ratei dobânzii în octombrie. Cu toate acestea, slăbiciunea dolarului, politicile de imigrare și tarifele ar putea adăuga noi presiuni inflaționiste. De fapt, 72% din componentele IPC (indicele prețurilor de consum) cresc peste ținta Fed, iar aici vorbim despre cea mai mare medie de la vârful anterior din 2022.

Diviziuni occidentale

Războiul din Ucraina și conflictul din Gaza au scos la iveală diviziuni în cadrul Occidentului. În timp ce SUA și Europa mențin sprijinul militar și financiar pentru Kiev, oboseala crește din cauza costurilor războiului. În același timp, răspunsul la criza din Orientul Mijlociu generează tensiuni, trei țări din G7 recunoscând Statul Palestina, împotriva poziției SUA.

Declinul sectorului bancar european

Sectorul care, alături de apărare, a condus progresele din Europa, s-ar putea să se confrunte acum cu o plafonare. Sectorul bancar din România este subdimensionat, fiind reprezentat de doar 3 nume din domeniul bancar local: BRD, care înregistrează un avans de aproximativ 16% de la începutul anului, Banca Transilvania, cel mai mare actor de pe piața românească, care crește cu peste 23% de la începutul anului și Patria Bank, care se apreciază cu peste 36% de la începutul acestui an. Pentru a avea un termen de comparație, indicele BET a înregistrat o apreciere de puțin peste 35% de la începutul anului, în timp ce sectorul bancar european (indicele EURO STOXX Banks) marchează o performanță net superioară de aproape 62% de la începutul anului.