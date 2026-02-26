Ungaria: Premierul Viktor Orban ordonă o protecție sporită a infrastructurii critice din domeniul energetic

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ordonat o protecție sporită a infrastructurii critice din domeniul energetic, conform unui videoclip publicat miercuri pe pagina sa de Facebook, transmite MTI.

După o ședință a Consiliului Național de Apărare, premierul Orban a declarat că Ungaria nu a fost aprovizionată cu petrol prin conducta Drujba din 27 ianuarie.

‘Din informații este evident că această oprire fără precedent are motive politice, nu tehnice; guvernul ucrainean exercită presiuni asupra Ungariei și a Slovaciei prin blocada petrolieră’, a afirmat Viktor Orban, adăugând că rapoartele serviciilor naționale de securitate sugerează ‘acțiuni suplimentare din partea Ucrainei pentru a perturba sistemul energetic ungar’.

‘Prin urmare, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii critice energetice. Aceasta înseamnă desfășurarea de soldați și echipamente în jurul facilităților energetice cheie pentru a evita atacuri’, a declarat premierul Orban.

El a adăugat că prezența poliției la centralele electrice, distribuitori și facilități de control va fi de asemenea mărită.

‘Am ordonat, de asemenea, interzicerea zborului dronelor în județul Szabolcs-Szatmar-Bereg’, în apropierea frontierei cu Ucraina, a mai spus prim-ministrul ungar.

‘Ungaria nu va fi șantajată’, a subliniat șeful executivului de la Budapesta.