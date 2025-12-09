Uniunea Europeană și Canada vor să dezvolte tehnologii fiabile de inteligență artificială

UE și Canada și-au consolidat cooperarea și și-au reafirmat interesele comune pentru a stimula competitivitatea, inovarea și reziliența economică în cadrul primului Consiliu privind parteneriatul digital, care a avut loc luni la Montreal, Canada.

Consiliul a avut loc în paralel cu reuniunea ministerială a G7 privind industria, sectorul digital și tehnologia, găzduită de Canada, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Atât UE, cât și Canada au lansat strategii de consolidare a competitivității și a suveranității lor digitale și au reiterat importanța sprijinirii întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), prin reglementări inteligente.

Coprezidat de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și de ministrul canadian al inteligenței artificiale și inovării digitale, Evan Solomon, Consiliul a salutat cooperarea în cadrul parteneriatului și a stabilit o agendă ambițioasă pentru lunile următoare. UE și Canada au convenit să exploreze oportunitățile de cooperare cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune cu privire la chestiuni de interes comun.

Sprijinirea inovării și stimularea adoptării IA în sectoarele strategice

UE și Canada s-au angajat să dezvolte tehnologii fiabile de inteligență artificială (IA) care să respecte drepturile fundamentale și să faciliteze comerțul, investițiile și creșterea economică. Pentru a-și consolida cooperarea în ceea ce privește standardele, reglementarea, dezvoltarea competențelor și adoptarea IA, partenerii au semnat astăzi un memorandum de înțelegere privind inteligența artificială.

În conformitate cu Strategia UE de aplicare a IA și cu cadrul canadian, partenerii vor face schimb de bune practici pentru a accelera adoptarea IA în sectoare strategice precum asistența medicală, industria prelucrătoare, energia, cultura, știința și serviciile publice și vor sprijini IMM-urile. Aceștia s-au angajat să colaboreze în ceea ce privește infrastructurile IA de mari dimensiuni și să sprijine accesul industriei și al mediului academic la capacitatea de calcul a IA. Ele vor explora, de asemenea, cooperarea științifică privind cercetarea fundamentală în domeniul IA și dezvoltarea unor modele avansate de IA pentru binele public, inclusiv în domenii precum monitorizarea fenomenelor meteorologice extreme și schimbările climatice.

În plus, UE și Canada vor institui un dialog structurat privind spațiile datelor, deosebit de relevant pentru dezvoltarea modelelor mari de IA.

Pentru a valorifica cooperarea privind acreditările digitale și serviciile de încredere, inclusiv privind interoperabilitatea tehnică și soluțiile bazate pe portofele pentru identitatea digitală, UE și Canada au semnat un memorandum de înțelegere privind acreditările digitale și serviciile de încredere.

Ambii parteneri intenționează să instituie un forum pentru a facilita testarea în comun a tehnologiilor de acreditare digitală, pentru a stimula proiecte-pilot și pentru a face schimb de informații. Acestea vor elabora cazuri de utilizare în comun și proiecte-pilot în vederea interoperabilității portofelelor pentru identitatea digitală, a acreditărilor digitale și a serviciilor de încredere.

Transformarea digitală a peisajului mass-mediei de știri a condus la provocări precum dependența sporită de câteva platforme online și riscurile pe care IA le prezintă pentru jurnalism. UE și Canada recunosc că accesul la mass-media independentă, fiabilă și pluralistă, inclusiv pe platformele online, este esențial pentru democrație.

Acestea vor explora o colaborare mai strânsă în ceea ce privește consolidarea mass-mediei independente prin sprijinirea jurnalismului local, de exemplu. Ele vor explora, de asemenea, cooperarea în ceea ce privește consolidarea integrității informațiilor online, inclusiv în ceea ce privește provocările generate de IA generativă și riscurile care decurg din acțiunile străine de manipulare a informațiilor și din ingerințele străine.

Aprofundarea și extinderea cooperării

În calitate de parteneri de încredere, UE și Canada s-au angajat să colaboreze în ceea ce privește conectivitatea internațională securizată, de exemplu în domeniul cablurilor 5G și submarine, și au convenit să exploreze noi rute de cablu pentru a consolida reziliența rețelei la nivel mondial, inclusiv în regiunea arctică.

UE și Canada vor aprofunda colaborarea în domenii prioritare, cum ar fi tehnologiile cuantice, semiconductorii și calculul de înaltă performanță. De asemenea, și-au reafirmat angajamentul față de lanțurile de aprovizionare reziliente cu semiconductori și față de infrastructura de cloud și centrele de date sigure și suverane.