UNSAR: Peste 1,5 miliarde lei plătiți în primele 9 luni din 2025 prin asigurările de viață, în creștere cu 10 %

Companiile de asigurări au plătit peste 1,5 miliarde lei românilor în baza polițelor de viață în primele 9 luni ale anului trecut, în creștere cu circa 10% față de perioada similară din 2024, potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Conform sursei citate, această evoluție marchează unul dintre cei mai importanți ani pentru segmentul asigurărilor de viață.

‘Indemnizațiile plătite arată concret că asigurările de viață își îndeplinesc rolul atunci când oamenii au cea mai mare nevoie de sprijin financiar. În spatele acestor cifre se află familii care au putut face față mai ușor unor situații dificile fără ca acestea să se transforme și într-o criză financiară’, a declarat președintele și directorul general UNSAR, Alexandru Ciuncan, citat în comunicat.

Deși au cunoscut o dezvoltare susținută în ultimii ani, asigurările de viață reprezintă, în continuare, doar aproximativ 21% din totalul pieței de asigurări din România. Acest nivel, situat sub media europeană, arată că un număr important de familii rămân expuse riscurilor financiare majore.

‘Dezvoltarea asigurărilor de viață contribuie direct la creșterea rezilienței financiare a populației și la susținerea bunăstării pe termen lung’, atrage atenția UNSAR.

Pe lângă rolul de protecție financiară, asigurătorii sunt investitori instituționali importanți în economia locală. Investițiile în obligațiuni guvernamentale au ajuns la 22,7 miliarde lei, în creștere cu 9%, consolidând stabilitatea financiară și susținând finanțarea pe termen lung a economiei României.

‘Deficitul de protecție rămâne unul semnificativ și arată că este nevoie de eforturi suplimentare – de la educație financiară la măsuri de stimulare a accesului la asigurări de viață pentru reducerea acestuia’, afirmă specialistul Asigurări de Viață și Sănătate & Coordonator Programe UNSAR, Roxana Băluță.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.

Asigurările reprezintă un sector-cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.