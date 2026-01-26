UNSAR: Peste 800 de incendii în două săptămâni; 760.000 lei, cea mai mare despăgubire în 2025

Cea mai mare despăgubire plătită în primul semestru al anului trecut pentru o locuință afectată de un incendiu a fost de peste 760.000 lei, în timp ce pentru o companie pagubele acoperite s-au ridicat la 36 de milioane de lei, arată un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în contextul intensificării numărului de incendii din ultima perioadă.

Potrivit sursei citate, în primele două săptămâni din ianuarie au avut loc mai mult de 800 de incendii în România, peste 500 dintre acestea la locuințe.

Mai mult, în doar două zile din ianuarie, pompierii din București și Ilfov au intervenit pentru a stinge opt incendii – atât în locuințe, cât și la autoturisme.

‘Un incendiu înseamnă pierderi importante și riscuri pentru oameni. Prevenția, dublată de o poliță de asigurare adecvată, pot fac diferența între un simplu incident și o adevărată tragedie financiară’, a declarat președintele & director general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, citat în comunicat.

Principalele cauze rămân mijloacele de încălzire improvizate sau defecte, coșurile de fum necurățate și instalațiile electrice nesigure.

‘Dimensiunea financiară a acestor evenimente este uriașă. Incendiile nu pun în pericol doar vieți omenești, cât și proprietăți’, subliniază UNSAR.

De asemenea, în cazul unui autovehicul asigurat CASCO, cea mai mare despăgubire a depășit 560.000 lei anul trecut, potrivit datelor UNSAR.

‘O asigurare nu poate preveni producerea unui incendiu, dar oferă sprijinul financiar necesar pentru refacerea bunurilor și reluarea activității după un eveniment nefericit. Combinația dintre prevenție și asigurare rămâne cea mai eficientă strategie: verificarea sobelor și a coșurilor de fum, utilizarea de instalații electrice conforme, fără improvizații și asigurarea corespunzătoare a bunurilor pot face diferența dintre o pagubă minoră și una care poate afecta grav bugetul unei familii sau al unei companii’, menționează sursa citată.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Asigurările reprezintă un sector – cheie al economiei românești, contribuind la dezvoltarea acesteia. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.