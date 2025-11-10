UNSAR: Peste 828.000 de români au folosit asigurările voluntare de sănătate, anul trecut

Un număr de 828.927 de români au utilizat, anul trecut, asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea acces la servicii medicale, atunci când au avut nevoie, cifră care confirmă utilitatea acestor soluții de protecție suplimentară, care completează serviciile oferite de sistemul public de sănătate, se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Anul trecut, valoarea totală a serviciilor medicale despăgubite prin asigurările voluntare de sănătate a fost de aproximativ 110 milioane de euro, sume plătite pentru consultații, analize, investigații imagistice, intervenții chirurgicale, spitalizare, tratamente de recuperare și nu numai.

‘Tot mai mulți români înțeleg rolul asigurărilor voluntare de sănătate, care permit accesul rapid la servicii medicale de calitate. Este o dovadă clară că tot mai mulți oameni sunt astăzi mai bine protejați datorită alegerilor pe care le fac ei sau angajatorii lor. Pentru a susține această evoluție și a aduce mai aproape de public beneficiile acestor asigurări, UNSAR lansează astăzi campania națională #gatapentruVIATA – un proiect dedicat informării și prevenției’, a declarat președintele-director general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, în comunicat.

Proiectul este construit în jurul unor povești reale, care ilustrează sprijinul concret oferit de asigurări în situații neașteptate. Acestea pot fi descoperite pe platforma www.asiguropedia.ro.

‘Prin campania #gatapentruVIATA vrem să arătăm că protecția și responsabilitatea sunt decizii reale, care pot face diferența în viața fiecăruia. Oamenii care înțeleg cum funcționează o asigurare voluntară de sănătate și ce beneficii aduce se pot pregăti mai bine pentru momentele imprevizibile care îi pot afecta atât pe ei, cât și pe cei dragi’, a subliniat Roxana Băluță, specialist Asigurări de Viață & Sănătate și coordonator programe UNSAR.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.