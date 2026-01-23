Unul din doi români intenționează să își gestioneze mai bine cheltuielile în 2026, iar peste 30% plănuiesc să economisească

La începutul anului, românii au așteptări prudente în ceea ce privește evoluția situației lor financiare. Conform unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, peste jumătate (53%) dintre respondenți vor să își gestioneze mai atent cheltuielile în acest an, iar peste 30% își propun să înceapă să economisească.

Ca răspuns la evoluțiile economice, 43% dintre români vizează creșterea veniturilor personale în 2026, iar 1 din 3 români care economisesc deja își propun să-și crească economiile cu 10–20% față de anul trecut.

”Românii își doresc, mai mult ca oricând, soluții sigure și transparente pentru gestionarea finanțelor. Sondajul arată că aceștia sunt conștienți de provocările economice, dar nu renunță la obiectivele lor financiare. Această abordare echilibrată este esențială în contextul actual, iar misiunea noastră este să fim un partener de încredere, care oferă suportul necesar pentru ca fiecare client să poată lua decizii informate și să transforme obiectivele în planuri concrete, pentru o gestionare sănătoasă a finanțelor personale.”, a declarat Mihail Ion, VP Retail, Raiffeisen Bank România.

Apetit crescut pentru economisire

Rezultatele arată că românii își mențin o atitudine prudentă și echilibrată în privința economiilor personale în 2026. Un procent semnificativ (40%) declară că vor economisi mai mult comparativ cu anul trecut, 30% estimează că vor păstra același nivel de economisire, în timp ce 16% anticipează o reducere semnificativă a economiilor. Aceste cifre confirmă tendința generală de consolidare a unei discipline financiare personale într-o perioadă economică incertă.

Ce investiții financiare preferă românii

În ceea ce privește produsele de investiții – acțiuni, obligațiuni sau titluri de stat – atitudinea românilor în 2026 este una rezervată, dar stabilă. Cea mai mare parte a respondenților (36%) declară că își vor menține același nivel de investiție ca în 2025, în timp ce aproximativ 29% intenționează să investească mai mult. Datele indică, astfel, o polarizare a comportamentului investițional, în care o parte a populației continuă să exploreze soluții de diversificare financiară, în timp ce alții aleg o abordare mai precaută.

Inflația, principala provocare în 2026

Creșterea prețurilor rămâne principala provocare pentru 58% dintre români. În acest context, 17% dintre respondenți consideră că le va fi greu să economisească, iar 12% sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă.

Renovarea sau utilarea locuinței reprezintă principala cheltuială planificată pentru 25% dintre respondenți, în timp ce aproximativ 16% iau în calcul achiziția unei proprietăți. Totodată, aproximativ 1 din 4 români nu planifică nicio achiziție majoră în 2026.

Rolul băncilor în atingerea obiectivelor financiare

Pentru peste 75% dintre români, serviciile bancare reprezintă un sprijin real în atingerea obiectivelor financiare, confirmând rolul tot mai important al băncilor ca parteneri în planificarea și gestionarea finanțelor personale.

În ciuda contextului economic incert, aproape jumătate dintre români (45%) se declară optimiști și se așteaptă ca 2026 să fie un an mai bun pe plan financiar. În același timp, aproximativ 1 din 4 români (24%) anticipează un an similar cu 2025, iar 12% consideră că le va fi mult mai greu să își atingă obiectivele financiare în noul an.

Cercetarea privind rezoluțiile românilor pentru 2026 face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 800 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în luna ianuarie 2026.