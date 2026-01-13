Unul din trei români caută venituri suplimentare la începutul lui 2026, pe fondul scumpirilor

Un român din trei ia în calcul obținerea unui venit suplimentar la începutul anului 2026, în contextul creșterii impozitelor, al scumpirii alimentelor și utilităților și al presiunilor asupra bugetelor familiale, arată datele unei platforme de recrutare, care indică o creștere accelerată a cererii pentru munci ocazionale și activități flexibile.

‘În mod tradițional, începutul de an vine cu rezoluții și speranțe de mai bine. În 2026, începutul de an este marcat de calcule și îngrijorări: facturi mai mari, alimente de bază mai scumpe, grija creditelor bancare, cheltuieli suplimentare pentru copii, iar pentru seniori, costuri medicale tot mai greu de anticipat și suportat’, se menționează în studiul realizat de platforma DeLucru.ro

În acest context, munca ocazională – în retail, curățenie, construcții, reparații sau gospodării rurale – nu mai este o soluție ‘de avarie’, ci o normalitate pentru tot mai multe categorii de români, precizează sursa citată.

‘Am observat o creștere a numărului de căutări, dar și de publicări de anunțuri verificate pe website-ul DeLucru.ro. În intervalul 31 decembrie – 9 ianuarie am depășit pragul de 75.655 de conturi pe DeLucru.ro, cu o accelerare vizibilă în perioada 31 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026. Pe DeLucru.ro avem cu 235% mai mulți utilizatori noi, cu 219% mai mulți utilizatori activi, 111 anunțuri noi/zi (o creștere de 382%), iar rata de înregistrare este cu 256% mai mare. De asemenea, am observat că au fost peste 15.000 de afișări de pagini într-o săptămână și o durată medie a sesiunii de aproximativ 3 minute. Românii au fost în vacanță sau în concediu, însă au fost îngrijorați de ce urmează în 2026. Totodată, dincolo de dinamica digitală, tabloul descrie o schimbare de comportament: piața muncii se fragmentează în proiecte scurte, ore suplimentare și colaborări punctuale, iar oamenii își diversifică sursele de venit cu aceeași logică cu care companiile își diversifică portofoliile, astfel încât să scape de grija zilei de mâine’, a declarat Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro, citat în comunicat.

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare sunt tinerii necalificați (16-25 ani), care reprezintă 21% din total. ‘Caută de lucru pentru a câștiga bani de buzunar, dar și pentru a căpăta experiență. Caută activități care nu necesită calificare sau experiență prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curățenie, ajutor în construcții, zilier în gospodării’, se menționează în comunicat.

O altă categorie sunt pensionarii activi, în vârstă de peste 60 de ani, cu o pondere de 19%. ‘Caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă: mici reparații, îngrijire curți/grădini, supraveghere, curățenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar și facturile la utilități’, se mai precizează în document.

Pe de altă parte, angajați care caută lucru suplimentar cu vârste între 25 și 55 ani reprezintă 22% din total. Aceștia sunt ‘oameni cu job stabil care lucrează și în timpul liber: curățenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii’.

O altă categorie menționată sunt mamele care lucrează de acasă, cu vârste între 20 și 45 ani (18%). ‘Acestea își caută proiecte la distanță și activități care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii și de treburile casnice’, se arată în comunicat.

Conform studiului, în topul celor mai căutate activități care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar sunt: lucrător comercial/retail – 14%, curățenie (case/scări/spații) – 13%, zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse) – 12%, lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%, cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier) – 10%, instalator – 9%, electrician – 8%, sudor – 5%, altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse) – 18%.

Printre îngrijorările românilor și motivele pentru care își caută de lucru sunt: impozite și taxe percepute în creștere pentru 71% dintre aceștia, teama că își vor pierde locurile de muncă/scăderea veniturilor (64%), senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale și mâncare: 59%, iar pentru pensionari teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente (53%).

Datele integrate în analiza de față sunt culese din platformă, iar suplimentar a fost administrat un chestionar. Au fost utilizați indicatori precum: conturile, publicările, căutările, sesiunile.

DeLucru.ro este o platformă menită să sprijine tinerii necalificați, românii din diaspora, persoanele care doresc venituri suplimentare și pensionarii activi în găsirea unui loc de muncă rapid și simplu. Fără a fi necesar un CV, utilizatorii pot posta anunțuri despre abilitățile lor și tipul de muncă pe care îl pot face, iar angajatorii sau cei interesați de colaborare îi pot contacta direct prin chatul platformei.