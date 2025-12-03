Urluescu (AFEER): Factura la gaze ar putea crește cu aproximativ 5%, de la 1 aprilie

Factura la gaze ar putea crește, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ 5%, potrivit președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu.

‘Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic și termoficare avem un preț de achiziție de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, și ne așteptăm ca, de la 1 aprilie, să mergem la prețul pieței, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puțin 5% ar putea crește (factura) de la 1 aprilie’, a spus Urluescu.

Printre măsurile care ar putea fi avute în vedere în acest context, reprezentanții AFEER menționează voucherele pentru consumatorii vulnerabili și creșterea lichidității pe piața angros de gaze naturale.

Prețul final la gazele naturale este format din prețul produselor standard (baseload), ce reprezintă partea cea mai stabilă, costul ajustărilor din short-term, pentru variațiile de consum, și costurile de înmagazinare, pentru consumul de iarnă și siguranța aprovizionării.

Până la 31 martie 2026, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, și maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică și al clienților noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și al celor din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.