Utilizarea motorului cu combustie în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, de la interdicția vizând comercializarea de autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă, ca urmare a presiunilor venite de la unii dintre cei mai mari producători auto din regiune, informează Bloomberg citând surse din apropierea discuțiilor.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă. Cu toate acestea, în urma criticilor serioase din partea producătorilor de automobile și a unor state membre UE, Comisia Europeană a anunțat că există planuri de revizuire a regulamentului.

Executivul comunitar urmează să prezinte săptămâna viitoare modificări ale regulilor sale referitoare la tranziția sectorului auto de la combustibilii fosili. Mai multe guverne și producători de automobile spun că trecerea planificată de la tehnologia actuală până în 2035 este prea agresivă și riscă să distrugă una dintre industriile de bază ale regiunii.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, strategia Comisiei este aceea de a permite o utilizare a motorului cu combustie până în 2040 pentru vehiculele hibride plug-in și vehiculele electrice care includ un dispozitiv de extindere a autonomiei care funcționează pe bază de combustibil. Această prelungire va fi condiționată de compensarea emisiilor suplimentare potențiale prin utilizarea biocombustibililor avansați și așa-numiților combustibili sintetici, produși folosind CO2 captat și electricitate regenerabilă, precum și prin utilizarea oțelului verde în fabricarea vehiculelor.

Condiționarea extinderii va permite UE să urmărească în continuare zero emisii la autoturismele noi până în 2035, în funcție de parametrii exacți ai propunerii, au precizat sursele. De asemenea, aceasta va răspunde preocupărilor mai multor națiuni producătoare de automobile și piese, care au solicitat utilizarea unor tehnologii curate, altele decât vehiculele pur electrice, după 2035.

Comisia urmează să prezinte revizuirea regulilor sale existente privind standardele de emisii pentru autoturisme după reuniunea din 16 decembrie, care va avea loc la Strasbourg, Franța. Discuțiile continuă, iar detaliile s-ar putea schimba în continuare, au avertizat sursele.

Potențialele schimbări vin după ce creșterea vânzărilor de mașini noi electrice a încetinit, deoarece țări precum Germania, cea mai mare piață a blocului comunitar, au eliminat stimulentele la cumpărare. Traiectoria vânzărilor de vehicule electrice rămâne mult sub ceea ce este necesar pentru a îndeplini mandatul UE. Adoptarea automobilelor electrice în regiune rămâne extrem de inegală.

Propunerea analizată de Comisie ar răspunde cerințelor Germaniei privind utilizarea vehiculelor hibride plug-in și a extensiilor de autonomie, permiterea combustibililor electrici și promovarea oțelului verde. UE prezintă continentul ca lider în domeniul oțelului verde, ca parte a eforturilor sale de a rivaliza cu China și SUA în domeniul tehnologiei curate, urmărind reducerea drastică a emisiilor prin utilizarea hidrogenului și a cuptoarelor cu arc electric.

De asemenea, pachetul de măsuri care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare va amâna și planurile de modificare a modului în care sunt calculate emisiile mașinilor hibride plug-in. Comisia luase în considerare trecerea la un sistem care măsoară poluarea în condiții reale, în loc de sistemul actual, care folosește ipoteze de laborator ce subestimează semnificativ emisiile reale.

Pachetul auto va veni însoțit de o propunere privind creșterea ponderii vehiculelor electrice în flotele companiilor și de modificări ale normelor privind emisiile pentru vehiculele grele.