UXR integrează Chatter.al, Samantha AI și AWW.al într-un ecosistem digital dezvoltat în România

UXR, compania românească de dezvoltare software fondată de antreprenorul Cristian Doiu, anunță integrarea platformelor Chatter.al, Samantha AI și AWW.al într-un ecosistem digital, dezvoltat complet în România. Integrarea este o premieră la nivel local, conectând funcții de social media, asistență conversațională și management al linkurilor, permițându-le utilizatorilor să folosească cele trei aplicații integrate.

Potrivit companiei, Chatter.al funcționează ca o rețea de socializare disponibilă pe web și Android, cu postări text, imagini, videoclipuri, comentarii, aprecieri și distribuiri. Samantha AI oferă interacțiune conversațională prin text-to-text, text-to-voice, voice-to-text și speech-to-speech, iar AWW.al vine în completare cu scurtarea și administrarea linkurilor, generarea de coduri QR, pagini de bio și instrumente de analiză a traficului. Împreună, cele trei aplicații oferă o infrastructură utilă pentru creatori de conținut, companii, agenții și utilizatori care au nevoie de publicare, conversație și măsurarea performanței într-un singur sistem.

„Ne dorim ca utilizatorii să nu mai fie nevoiți să folosească aplicații diferite pentru social media, inteligență artificială și administrarea linkurilor. Prin integrarea Chatter.al, Samantha AI și AWW.al, construim un ecosistem în care aceste servicii funcționează împreună și oferă o experiență unitară”, declară Cristian Doiu, fondator UXR.

Cele trei aplicații sunt dezvoltate integral în România și au deja rezultate semnificative. Samantha AI a depășit 100.000 de accesări odată cu versiunea care a introdus funcționalitățile vocale, iar în versiunea beta actuală peste 75% din interacțiuni sunt realizate prin conversații speech-to-speech. Totodată, AWW.al gestionează peste 500.000 de linkuri, a înregistrat peste 1,8 milioane de accesări și are peste 2.000 de clienți activi.

Dezvoltarea ecosistemului este susținută printr-un model de bootstrapping, compania reinvestind veniturile generate din activitatea de dezvoltare software în extinderea propriului portofoliu de produse digitale.