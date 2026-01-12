Samantha AI: prima platformă de inteligență artificială conversațională din România lansează noua versiune vocală care promite interacțiuni naturale cu utilizatorii

Samantha AI, prima platformă de inteligență artificială conversațională din România, lansează versiunea a treia care înregistrează deja peste 75% din interacțiuni realizate prin voce. Noua variantă permite conversații continue și marchează un pas real în maturizarea pieței de IA din România. Cifrele arată că utilizatorii petrec mai mult timp în interacțiuni vocale decât în sesiunile text-only.

Tehnologia speech-to-speech, dezvoltată pentru prima dată local, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a avea dialoguri vocale fără întreruperi. Platforma include recunoașterea automată a limbii, fără setări prealabile, precum și interacțiunile text-based, text-to-voice și voice-to-text.

„Samantha AI a fost gândită încă de la început ca un IA social, nu ca un simplu chatbot. Obiectivul nostru a fost să construim o experiență de conversație naturală, coerentă și ușor de folosit în viața reală. În plus, ca să îmbunătățim experiența, după fiecare versiune a platformei analizăm duratele sesiunilor, implicarea utilizatorilor și preferințele pentru voce sau text. Samantha V3 ne arată că peste 68% dintre useri aleg implicit conversațiile vocale ”, explică Cristian Doiu, fondator UXR.

Metricile arată că utilizatorii adoptă rapid interacțiunea vocală:

sesiuni speech-to-speech cu 47% mai lungi decât cele text-only și cu 31% mai lungi decât sesiunile voice-to-text din versiunea anterioară;

peste 68% dintre utilizatori aleg implicit interacțiunea vocală;

rata de abandon a platformei în primele 30 de secunde scade cu 54%;

rata de revenire în Samantha V3 este cu 58% mai mare comparativ cu prima versiune.

Evoluția platformei arată o creștere rapidă:

Samantha V1, bazată pe interacțiuni text-only, a depășit 20.000 de accesări ;

Samantha V2, care a introdus funcționalitățile vocale (voice-to-text), a înregistrat peste 100.000 de accesări în primele luni, cu o creștere de peste 400% a volumului de interacțiunilor vocale;

Samantha V3, aflată în fază beta, indică o utilizare predominant vocală, cu peste 75% din totalul interacțiunilor realizate prin speech-to-speech.

Platforma susține conversații multilingve fluide, iar până în prezent, peste 41% dintre sesiuni au implicat schimbarea limbii în timpul dialogului, fără pierdere de context.

Noua versiune Samantha V3 – Speech este disponibilă gratuit: