Val de concedieri la Netflix, 6% din angajați vor pleca acasă

Gigantul american de streaming Netflix urmează să disponibilizeze aproximativ 6% din forța sa de muncă, adică în jur de 1.000 de locuri de muncă, în cadrul celei mai ample runde de disponibilizări de după 2022, a relatat miercuri cotidianul financiar Wall Street Journal, citând un e-mail transmis angajaților companiei.

Disponibilizările vin în contextul în care gigantul de streaming se confruntă cu o concurență acerbă pentru timpul utilizatorilor, pe o piață media consolidată.

Cea mai mare parte a disponibilizărilor vor viza echipele responsabile de produs, tehnologie, resurse umane și departamentul juridic, potrivit articolului din Wall Street Journal, care citează e-mailul trimis miercuri dimineață angajaților de către cei doi directori generali Greg Peters și Ted Sarandos.

La finele anului trecut, Netflix avea aproximativ 16.000 de angajați cu normă întreagă.

Compania de streaming și-a extins activitățile dincolo de modelul bazat pe abonamente, investind în publicitate, programe transmise în direct și jocuri video, pentru a-și diversifica sursele de venit.

La începutul acestui an, Netflix a pierdut bătălia cu consorțiul Paramount-Skydance pentru achiziția activelor de streaming și producție cinematografică ale studiourilor Warner Bros. Discovery.

Recent, Paramount a finalizat achiziția Warner Bros, o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari, formând astfel Skydance, un gigant media cu un portofoliu ce include studiouri de film și posturi de știri.