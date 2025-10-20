Valeria Home, brandul de lux sustenabil „Made in Romania” care cucerește piețele internaționale

Într-o lume în care sustenabilitatea este tot mai des invocată, dar rareori aplicată pe deplin, Valeria Home reușește performanța de a combina luxul autentic cu responsabilitatea față de natură. Brandul românesc care produce integral în fabrica proprie din Piatra Neamț oferă pilote, perne și lenjerii realizate 100% din materiale naturale, fără urmă de plastic sau substanțe chimice nocive. Fondată în 2012, povestea Valeria Home începe cu descoperirea confortului produselor din lână. În doar câțiva ani, pasiunea s-a transformat într-un brand cu recunoaștere internațională, definit de eleganță, calitate și respect față de mediu.

Sustenabilitate fără compromisuri

Filosofia Valeria Home este una simplă și fermă: „zero plastic, zero chimicale nocive”. Toate produsele sunt ambalate în cutii reciclabile și sacoșe de pânză, pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului. Fiecare pilotă, pernă sau lenjerie devine astfel un simbol al luxului responsabil, care îmbină rafinamentul cu grija pentru sănătate și natură.

Inovație românească recunoscută internațional

Valeria Home este singurul brand din România care produce pilote și perne din mătase naturală și primele pilote de cașmir de pe piața locală. Produsele sale se adresează celor care caută confortul absolut, iar inovația Flaxilk – un amestec brevetat de in și mătase – aduce un plus de exclusivitate și performanță.

De la Piatra Neamț, în lumea întreagă

Capacitatea de producție a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la 15.000 de pilote și 30.000 de perne pe an. Astăzi, Valeria Home exportă în 15 țări, printre care Italia, Franța, Germania, Elveția, Marea Britanie, SUA și Canada, confirmând interesul internațional pentru luxul natural românesc.

Lux care respiră naturalețe

Valeria Home nu este doar un brand de produse pentru casă, ci o declarație de stil de viață. Alegerea produselor sale înseamnă alegerea unui somn mai sănătos, a unei stări de bine echilibrate și a unei case care trăiește odată cu tine. Luxul natural nu este un trend, ci o revenire la esență – iar Valeria Home o demonstrează zi de zi.

De la primele comenzi online la un brand global

• 2012: Primele produse din lână și debutul vânzărilor online

• 2014: Lansarea companiei Sanodor și primul contract de export

• 2019: Nașterea brandului Valeria Home

• 2020: Lansarea magazinului online internațional

• 2021: Primul an complet de activitate – cifră de afaceri Sanodor: 820.000 EUR

• 2024: Vânzările Valeria Home ating 500.000 EUR

În prezent, grupul Sanodor înregistrează o cifră de afaceri de 1,45 milioane euro (2024), cu o prognoză de 2 milioane euro pentru 2025, dintre care 35% generate de Valeria Home.

Ce diferențiază Valeria Home

✔ Lux sustenabil „Made in Romania”

✔ Produse 100% naturale: lână merinos, mătase sălbatică, cașmir, bumbac organic și bumbac egiptean

✔ Certificări internaționale: GOTS, OEKO-TEX Clasa I

✔ Zero Plastic Philosophy – produse și ambalaje fără plastic

✔ Inovație românească: Flaxilk, un amestec brevetat de in și mătase, unic în lume

Viziunea 2030

Până în 2030, Valeria Home își propune să devină:

• brandul nr. 1 de lux natural pentru casă în România

• în top 5 branduri de lux natural din Europa

• prezent pe piețe majore precum SUA și Orientul Mijlociu