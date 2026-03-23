China promite comerţ mai echilibrat şi o deschidere mai mare a economiei, după un surplus comercial record

Premierul chinez Li Qiang a promis duminică că China va deschide mai mult economia către companiile străine şi va urmări un comerţ mai echilibrat cu partenerii globali, după un an marcat de tensiuni comerciale şi războaie tarifare, în special cu Statele Unite şi Uniunea Europeană, transmite Reuters.

Vorbind la Forumul pentru Dezvoltarea Chinei de la Beijing, Li a declarat că ţara va importa mai multe produse străine de înaltă calitate şi va colabora cu partenerii internaţionali pentru a promova o dezvoltare comercială mai optimizată şi mai echilibrată.

”China va importa mai multe bunuri de calitate şi va lucra cu toate părţile pentru a extinde volumul comerţului global”, a spus premierul, potrivit presei de stat.

Forumul anual de două zile, care se încheie luni, oferă Beijingului ocazia să îşi prezinte viziunea economică şi oportunităţile de investiţii în faţa liderilor de afaceri internaţionali, oficialilor chinezi, economiştilor şi mediului academic.

Declaraţiile vin după ce a doua economie a lumii a raportat pentru 2025 un surplus comercial record de 1,2 trilioane de dolari.

Autorităţile de la Beijing se confruntă însă cu numeroase provocări, inclusiv preocupările tot mai mari ale unor capitale occidentale privind practicile comerciale ale Chinei, supracapacitatea industrială şi dependenţa excesivă a altor economii de produse cheie fabricate în China.

Deşi Li nu a menţionat direct surplusul comercial în discursul său, promisiunile privind echilibrarea comerţului sugerează că Beijingul este conştient că acest subiect poate afecta relaţiile internaţionale într-un moment în care China a ajuns la un armistiţiu temporar cu Statele Unite în disputele comerciale.

Preşedintele american Donald Trump a amânat săptămâna trecută o vizită planificată la Beijing pentru a se întâlni cu liderul chinez Xi Jinping, din cauza războiului cu Iranul, întârziind astfel un efort de reducere a tensiunilor dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Într-un discurs separat la forum, guvernatorul băncii centrale chineze, Pan Gongsheng, a încercat să atenueze îngrijorările legate de surplusul comercial al Chinei. El a spus că dezechilibrele economice globale trebuie analizate nu doar prin comerţul cu bunuri, ci şi prin serviciile şi fluxurile financiare.

Pan a subliniat că, deşi China are cel mai mare surplus în comerţul cu bunuri, este în acelaşi timp ţara cu cel mai mare deficit în comerţul cu servicii şi a adăugat că Beijingul nu are nevoie şi nu intenţionează să obţină avantaje comerciale prin deprecierea monedei.

Autorităţile chineze încearcă, de asemenea, să oprească scăderea investiţiilor străine directe, care au scăzut cu 5,7% în ianuarie, la puţin peste 92 de miliarde de yuani, după o scădere de 9,5% înregistrată în 2025.

În decembrie, China a adăugat aproximativ 200 de sectoare pe lista domeniilor eligibile pentru stimulente destinate investiţiilor străine, inclusiv facilităţi fiscale şi acces preferenţial la terenuri, cu accent pe producţia avansată, serviciile moderne şi sectoarele verzi şi de înaltă tehnologie.

Li a afirmat că firmele străine vor fi tratate în acelaşi mod ca cele locale, pentru ca întreprinderile din toate ţările să îşi poată dezvolta afacerile cu încredere în China.

Într-o întâlnire separată, ministrul comerţului Wang Wentao le-a spus liderilor unor companii farmaceutice americane că China va consolida protecţia proprietăţii intelectuale şi va îmbunătăţi transparenţa politicilor economice.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat la forum că compania va continua să colaboreze cu furnizorii chinezi pentru a dezvolta industria. La eveniment participă şi directori de top ai unor companii globale precum Samsung Electronics, Volkswagen, Broadcom, Siemens, BASF şi Novartis, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor financiare HSBC, UBS şi Standard Chartered.