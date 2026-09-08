Vânzările de automobile electrice în Rusia s-au dublat pe parcursul verii

Vânzările de vehicule electrice noi în Rusia s-au dublat în lunile de vară, deoarece cozile la benzinării provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au stimulat cererea de alternative la mașinile echipate cu motoare pe combustie, arată datele firmei de consultanță Autostat, transmite Reuters.

Vânzările de autoturisme electrice sau hibride plug-in noi, care sunt produse în principal în China, au ajuns la 26.543 de unități în perioada iunie-august a acestui an, față de 12.187 de unități, în aceeași perioadă a anului 2025, arată datele furnizate consultate de Reuters.

Atacurile ucrainene asupra unor importante rafinării rusești s-au intensificat de la începutul lunii iunie, forțându-le pe unele dintre acestea să oprească operațiunile, ceea ce a creat o penurie de combustibili.

La finele lunii august, producția de benzină a Rusiei scăzuse la aproximativ 70% din nivelul necesar pentru acoperirea consumului intern. Criza de carburanți i-a obligat pe șoferii ruși să petreacă ore întregi căutând combustibil și să stea la coadă la benzinării, ceea ce i-a încurajat pe unii consumatori să ia în considerare vehiculele electrice ca alternativă sau să își convertească vehiculele pe GPL.

În continuare, însă, piața vehiculelor electrice din Rusia rămâne una relativ mică, în principal din cauza numărului limitat de stații de încărcare, a distanțelor mari și a climei dificile.

Anul trecut, vehiculele electrice și hibridele plug-in au reprezentat doar 4,3% din vânzările totale de autoturisme din Rusia, estimează Autostat. Firma de consultanță adaugă că vânzările de vehicule electrice sunt limitate și de problemele apărute pe partea de ofertă, deoarece producătorii și importatorii au fost luați prin surprindere de deficitul de benzină.