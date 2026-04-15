Vânzările de produse de lux scad pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu afectează cumpărăturile din aeroporturi

Magazinele duty-free care vând parfumuri și băuturi spirtoase scumpe resimt consecințele conflictului din Orientul Mijlociu, care închide aeroporturile și restricționează călătoriile în regiune, un regres care cel mai probabil se va acutiza pe măsură ce războiul se prelungește, transmite Reuters.

Perturbările, care au intrat în cea de-a șasea săptămână, expun o vulnerabilitate pentru producătorii de articole de lux și produse de înfrumusețare care s-au bazat pe cumpărăturile din aeroporturi și hub-urile din Golf, pentru a compensa cererea mai slabă din China și Europa, făcând chiar și închiderea pe termen scurt a aeroporturilor o potențială frână asupra profitului trimestrial.

Analiștii estimează că o scădere prelungită a traficului aerian din Orientul Mijlociu ar putea accentua presiunea asupra unei industrii care încă își revine după pandemia de COVID-19, afectând afaceri cu performanțe slabe dar și firme de prestigiu din domeniul frumuseții și luxului, inclusiv Estee Lauder, Puig și L’Oreal.

Zborurile internaționale către și dinspre Orientul Mijlociu au scăzut vertiginos în prima jumătate a lunii martie. Chiar dacă unele companii aeriene din Emiratele Arabe Unite își reiau încet activitatea, zborurile rămân mult sub nivelurile normale.

Conflictul din Orientul Mijlociu a redus cu cel puțin 1% vânzările grupului francez LVMH în ultimul trimestru din cauza cheltuielilor mai mici în regiunea Golfului. ‘Ceea ce vedem astăzi este că cererea este în continuare foarte scăzută’, a declarat recent directorul financiar de la LVMH, Cecile Cabanis.

Companiile care operează în industria de retail turistic, în valoare de 74 de miliarde de dolari, și-au mutat stocurile și au închis temporar magazinele din aeroporturile din regiunea Orientul Mijlociu. Revenirea la normalitate a magazinelor de lux din aeroporturi ar putea dura ceva timp, estimează analiștii.

Aeroportul Internațional Dubai, care găzduiește magazine ale unor mărci precum Aesop (L’Oreal), Gucci (Kering) și Jo Malone (Estee), operează un număr redus de terminale după ce un atac cu drone a forțat închiderea temporară a hub-ului. Aeroportul Internațional Kuweit a fost închis din cauza atacurilor repetate cu drone, oprind vânzările magazinelor de pe aeroport deținute de Avolta și Boots.

Avolta, care obține 3% din venituri din Orientul Mijlociu, mută stocurile din locațiile cu vânzări mai lente către cele cu mai mult trafic, a declarat directorul financiar Yves Gerster pentru Reuters. Cu toate acestea, aeroporturile parțial închise au dus în unele cazuri la vânzări puternice de alimente și alte articole pentru călătorii blocați, de exemplu pe aeroportul din Dubai, a spus Gerster.

Directorul financiar al Kering, Armelle Poulou, a declarat pentru Reuters că vânzările cu amănuntul în domeniul turismului au fost ușor în scădere în primul trimestru și că ‘performanța cu clienții locali a fost mai rezistentă decât cererea legată de turism’.

Conflictul a redus cu 3% vânzările totale ale Kering în martie, sau cu 1% pentru primul trimestru, cu un efect similar în special la Gucci, a declarat Poulou.

Investitorii vor urmări cu atenție rezultatele trimestriale ale Estee Lauder pe 1 mai, deoarece firma analizează o preluare în valoare de 40 de miliarde de dolari a concurentului spaniol Puig, care obține o zecime din vânzări din comerțul cu amănuntul în domeniul turismului. Acest lucru o face una dintre companiile de frumusețe mai expuse fluctuațiilor din domeniul cumpărăturilor din aeroporturi și al turismului internațional, au declarat analiștii.

L’Oreal, a cărei activitate de comerț cu amănuntul în domeniul turismului în Asia a reprezentat mai puțin de 4% din vânzările companiei de 44 de miliarde de dolari în 2025, urmează să raporteze rezultatele trimestriale pe 22 aprilie.