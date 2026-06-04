INS: Numărul sosirilor și al înnoptărilor în unitățile de cazare din România, în scădere în primele patru luni

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) din România au însumat 3,166 milioane de persoane, în primele patru luni ale acestui an, în scădere cu 6,1% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, din numărul total al sosirilor, cele ale turiștilor români au reprezentat 79,7%, în timp ce sosirile turiștilor străini au însemnat 20,3%.

Totodată, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în intervalul analizat, au fost de 5,969 milioane, în scădere cu 8% față de cele din perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2025, Și în acest caz, din numărul total al înnoptărilor, turiștii români au fost în proporție de 77%, iar cele ale turiștilor străini, de 23%.

Durata medie a șederii, în primele patru luni din 2026, s-a situat la 1,8 zile la turiștii români și de 2,1 zile în cazul turiștilor străini.

În aceeași perioadă, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 20,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,8 puncte procentuale comparativ cu anul anterior.

Pe județe, numărul sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Municipiul București (557.300 persoane), Brașov (385.200) și Cluj (168.300).

De asemenea, înnoptările au raportat valori mai ridicate în Municipiul București (1,146 milioane), Brașov (739.600) și Prahova (323.400).

În funcție de țările de proveniență ale turiștilor străini, cei mai mulți au provenit din: Italia (69.300 persoane), Germania (56.400) și Regatul Unit al Marii Britanii (44.200).

Datele INS relevă faptul că, în aprilie 2026 față de aprilie 2025, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 813.600 de persoane, în scădere cu 7%, în timp ce înnoptările au ajuns la 1,516 milioane, mai puține cu 11,6%.

În același timp, durata medie a șederii, în luna aprilie a anului curent, a fost de 1,8 zile pentru turiștii români, respectiv de 2,1 zile în ceea ce îi privește pe turiștii străini.