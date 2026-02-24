Verchere (OMV Petrom): Consumul de energie pe termen lung va crește în România

Consumul de energie pe termen lung va crește în România și cred că pe piața energetică locală capacitatea de a semna contracte pe termen mai lung va asigura securitatea aprovizionării și va oferi un preț mai bun, a declarat, luni, CEO OMV Petrom, Christina Verchere.

‘Proiectul (Neptun Deep, n.r.) merge bine. Am forat acum primele patru sonde în Pelican și am mutat platforma la Domino. Deci, acestea sunt cele două câmpuri pe care le dezvoltăm pentru Neptun, așa că este foarte important. Platforma a ajuns acolo și va fora șase sonde. (…) Este un proiect foarte internațional, dar totul va veni în Marea Neagră. Va fi o perioadă foarte, foarte intensă pentru noi aici în România. Gazul este în grafic, pentru 2027, anul viitor. Piața europeană are un consum de aproximativ 350 BCM (miliarde metri cubi, n.r.) pe an, în regiunea noastră este de 25 până la 30 BCM pe an, iar Neptun Deep va produce 8 BCM pe an. (…) Acum, în Europa, 50% din gazul nostru vine sub formă de LNG (Gaz Natural Lichefiat, n.r.), și asta stabilește acum prețul, altfel cunoscut ca TTF (Title Transfer Facility – prețul de referință pentru gazele naturale tranzacționate în Europa, n.r.). Nu sunt un expert în prețurile LNG, dar dacă vă uitați la toate analizele, se așteaptă să fie o scădere a prețurilor LNG. Analiza noastră pe termen lung arată că vom continua să vedem o creștere a consumului de energie în România’, a spus Verchere, la evenimentul ‘ZF Power Summit 2026: Energize the economy’.

Potrivit șefei OMV Petrom, este în competența Guvernului să decidă asupra prețurilor, însă compania susține principiile pieței libere.

‘Este competența Guvernului să facă ce vrea cu prețurile. Opinia noastră generală este că credem în piața liberă. Deci, vom vrea întotdeauna piața liberă care ne permite să facem investițiile corecte și să investim pe termen lung. După cum știți, investiția la Neptun Deep este patru miliarde de euro. Trebuie să ai o viziune asupra a ce va fi piața. Cred cu adevărat, și am văzut asta până în 2022, că ai nevoie de un mecanism pentru a-ți proteja cei mai vulnerabili clienți. Cred că am început să vedem asta acum, cu dereglementarea pieței de energie, dar asta trebuie să fie cu adevărat robustă, pentru că prețurile vor urca și coborî și trebuie să poți gestiona asta pentru grupul tău cel mai vulnerabil, dar nu neapărat să faci economia să plătească pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are nevoie de acest lucru, în general’, a subliniat Christina Verchere.

În viziunea specialistei, sunt multe lucruri care funcționează pe piața energetică din România, însă semnarea de contracte pe termen lung poate asigura securitatea aprovizionării cu gaze și oferă un preț mai bun.

‘Cred că există multe care funcționează (pe piața de energie din România, n.r.). Dacă ar fi să mai spun ceva, se referă la capacitatea de a face contracte pe termen mai lung ca fiind ceva relativ nou pentru piața românească. Când vorbești pe termen mai lung, mai mult de 12 luni, în majoritatea piețelor, veți vedea capacitatea de a merge sub contract pe termen mai lung, pentru că asta asigură securitatea aprovizionării. De asemenea, oferă preț mai bun. Cred că aceasta este o evoluție naturală pentru piața românească, să meargă în acea direcție în ceea ce privește gazul. Ceea ce putem vedea și ce se întâmplă nu este neapărat unic României, dar tranziția energetică nu este un lucru simplu pe care încercăm să-l facem aici. Asta ne duce la mai multă stocare. Cred că stocarea este cu adevărat importantă pentru a ne asigura că securitatea este acolo peste diferitele perioade ale anului. Sezonalitatea gazului nu este unică României. Există sezonalitate peste tot în Europa, peste tot în emisfera nordică. Acum poți stoca și în alte țări, nu neapărat doar în țara ta să te asiguri, dar plătești un tarif de fiecare dată când treci granița. Deci, cel mai economic este să poți stoca, dar aș spune că în România costurile de stocare sunt foarte mari, totuși’, a menționat Verchere.

Publicația ZF organizează în perioada 23 – 25 februarie, cea de-a a 15-a ediție a conferinței ‘ZF Power Summit 2026: Energize the economy’.