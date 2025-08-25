Vinurile din Republica Moldova au atins o cotă de piață de 20 % în România

România este principala piață de export pentru vinurile din Republica Moldova, țara vecină având o cotă de piață de 20%, aproape 70 de crame moldovenești fiind prezente pe piața locală.

Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) din Republica Moldova, în 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc au ajuns în România.

În acest context, cele mai apreciate crame din Republica Moldova aduc la București, în perioada 13 – 14 septembrie, vinuri, spumante și vin ars, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc.

‘Pe 13 și 14 septembrie, Bulevardul Kiseleff din București se va transforma într-o adevărată capitală a vinului, găzduind cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. Evenimentul aduce la București aproximativ 50 de crame, care vor prezenta vinuri premiate, spumante fine și vin ars tradițional, pentru toate gusturile. Și la această ediție producători renumiți, experți și pasionați de vin se întâlnesc pentru a explora, degusta și celebra excelența vinurilor de peste Prut, oferind vizitatorilor o experiență completă și memorabilă. Se vor reuni atât vinăriile cu tradiție din Republica Moldova, cât și crame mai mici, pregătite să-și prezinte noutățile în ediție limitată’, se arată în comunicat.

Această prezență notabilă se leagă de faptul că România rămâne principala piață de export pentru vinurile de peste Prut. În 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat moldovenesc (20% din exportul total al vinului îmbuteliat) au ajuns în România. Peste 68 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România. Astfel, festivalul nu este doar o ocazie de degustare, ci și o celebrare a legăturii strânse dintre cele două țări și a pasiunii comune pentru vin.

‘Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiție, pasiune și inovație. În fiecare an, la București, avem ocazia să o spunem direct iubitorilor de vin și partenerilor din România. Anul acesta, la a cincea ediție, venim cu un număr impresionant de producători și experiențe noi care să reflecte diversitatea și excelența vinului moldovenesc’, a declarat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova, Ștefan Iamandi, citat în comunicat.

În cadrul festivalului vor avea loc degustări de vinuri, spumante și vin ars, ghidate de somelieri. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur, iar gastronomia tradițională moldovenească este perfect asociată cu aromele vinurilor.

Atmosfera va fi completată de concerte live, spectacole de dansuri tradiționale și activități pentru copii și familie.

Festivalul Vinului Moldovei 2025 are loc în perioada 13 – 14 septembrie, în intervalul 12:00 – 22:00. Intrarea este liberă, iar biletele pentru degustări pot fi achiziționate în avans, online, la un preț promoțional, prin Live Tickets, cât și la fața locului.

ONVV este expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator, dar și promovarea vinurilor moldovenești prin programul și brandul național ‘Wine of Moldova’.

Festivalul Vinului Moldovenesc este un eveniment organizat anual, care promovează vinurile de calitate și cultura viticolă din Republica Moldova. Aflat la cea de-a cincea ediție, festivalul aduce împreună producători de vinuri, experți în domeniu și iubitori de vin, oferind o platformă pentru a explora și a celebra excelența vinurilor moldovenești.

Vinul Moldovei este exportat în peste 70 de țări ale lumii (90% din volumul total produs în Republica Moldova), fiind premiat cu peste 8.000 de medalii în ultimii 9 ani, dintre care peste jumătate de aur.