Voican (ANAT): Șocul scăderii utilizării voucherelor de vacanță în 2025 va continua să lovească mai puternic în 2026

Șocul scăderii utilizării voucherelor de vacanță în 2025 va continua să lovească mai puternic în acest an dacă Guvernul nu face nimic pentru promovare turistică și incoming, consideră Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

”Faptul că avem doar 30% scădere pe decontare față de 60% la emitere arată că ‘unda de șoc’ a scăderii va continua să lovească mai puternic în acest an, dacă Guvernul nu face nimic. Din fericire, au eliminat pentru 2026 declarația și coplata angajatului. Nu au scos voucherele de tot, cum se discuta la un moment dat, ci au înghețat valoarea lor la 800 lei impozabili, adică 640 lei net, ceea ce înseamnă 53 de lei/lună, scăzând plafonul la 6.000 lei salariu net. Noi am cerut măcar indexarea cu inflația, măsura socială pentru cei cu venituri mici și medii”, a declarat Adrian Voican.

Datele recente preluate de la Ministerul Finanțelor de către ANAT indică o contracție severă a pieței voucherelor de vacanță. Astfel, în primele 11 luni ale anului 2025, volumul tichetelor emise a scăzut cu peste 66% față de aceeași perioadă a anului trecut, generând îngrijorări majore în rândul operatorilor din turism.

ANAT susține că statul a economisit astfel 240 de milioane de euro din vouchere în primele 11 luni ale anului 2025 fără a aloca niciun leu din această ‘economie’ pentru promovare internațională sau proiecte alternative prin care să susțină consumul turistic în România și investițiile în turism de calitate. În acest context, era de așteptat o investiție de cel puțin 25 de milioane de euro în promovare turistică și prime de incoming, pentru creșterea vizibilității internaționale a României.

În context, organizația arată că scăderea masivă a volumului de tichete de vacanță pune o presiune suplimentară pe agențiile de turism și operatorii HoReCa din țară, care se bazau pe aceste fonduri pentru a susține turismul intern, în special pentru perioadele de extrasezon.

”Scăderea de peste 60% a voucherelor reprezintă o lovitură directă încasată de turismul românesc. Aceste tichete nu erau doar un beneficiu social, ci motorul care menținea gradul de ocupare în stațiunile noastre în afara lunilor de vară și în localitățile turistice aflate în dezvoltare. Fără acest flux constant de capital, turismul românesc suferă o scădere a investițiilor și o creștere a prețurilor pentru a acoperi pierderile de volum”, se mai arată în analiză.

Potrivit acesteia, diferența semnificativă dintre ritmul de emitere (66%) și cel de decontare (30%) sugerează că românii au utilizat în 2025, în mare parte, soldurile reportate din anii anteriori, însă epuizarea acestor rezerve fără o reîmprospătare a emisiunilor ar putea duce la un blocaj în consumul turistic intern în acest an. 2026 va fi anul în care industria turismului va resimți adevărata dimensiune a tăierilor din 2025. Dacă statul nu investește cele 25 de milioane de euro în promovare și incoming, România riscă să piardă pe ambele fronturi: nici turiști români (din lipsa voucherelor), nici turiști străini (din lipsa vizibilității).