Von der Leyen și Mark Rutte amenință Rusia cu ‘mai multă presiune’ după atacul de la Leipzig

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua și chiar ‘va crește’, după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din orașul german Leipzig, atribuit Moscovei, transmite EFE.

‘Europa și NATO nu doar că vor menține presiunea asupra Rusiei, dar o vor crește. Și nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze și să omoare copii, bărbați și femei nevinovați în Ucraina’, a spus von der Leyen după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european din Bruxelles.

Potrivit U rsulei von der Leyen, ceea ce s-a întâmplat la Leipzig ‘marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene ce poate fi atribuită în mod direct Rusiei’ și presupune o ‘nouă normalitate’ care cere europenilor ‘să facă un pas înainte’.

Aceste incidente devin ‘din ce în ce mai periculoase: incursiuni recurente în spațiul nostru aerian, drone care ne paralizează aeroporturile, interferențe în infrastructurile noastre critice. Noi, europenii, ne confruntăm cu realitatea dură că aceasta este noua normalitate. Trebuie să facem un pas înainte. Iar aceasta înseamnă să fim pregătiți să răspundem îndrăznelii Rusiei mai rapid și mai eficient’, a declarat șefa executivului european.

În acest context, a menționat că trebuie luat în considerare faptul că infrastructurile din UE care țin de viața cotidiană sunt ‘ținte de primă linie’ și, prin urmare, trebuie protejate.

Președinta CE a asigurat că UE va sprijini ‘orice stat membru care este ținta Rusiei’ și a spus că Europa ‘dispune deja de echipe de intervenție rapidă capabile să facă față acestui tip de atacuri’ atât în interiorul, cât și în afara UE.

Pe de altă parte, Von der Leyen a anunțat că UE a primit o nouă cerere de plată către Kiev în valoare de ‘câteva miliarde de euro’ și că aceasta ar acoperi apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv sisteme de apărare aeriană Patriot PAC-3. A adăugat că este vorba de o cerere pe care statele membre ‘o examinează’ și care ‘merge în direcția cea bună’.

În cele din urmă, a exprimat aprecieri referitor la cooperarea UE cu NATO și a spus că Europa ‘trebuie să își mobilizeze capacitățile de apărare mai rapid’ și că este nevoie de ‘un sistem de alertă mai rapid și integrat în întreaga Europă’ și de a fi ‘capabili să interceptăm amenințările mai rapid’.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că nu este nevoie doar ca ‘industria să facă un pas înainte’, cu fabrici noi sau linii de producție suplimentare, ci și de facilitarea cooperării companiilor din sector atât în Europa, cât și în întreaga Alianță Nord-Atlantică.

Mark Rutte a mai spus că ‘Rusia a devenit tot mai îndrăzneață’ și că se observă ‘tot mai multe drone și rachete care pătrund în spațiul nostru aerian de-a lungul flancului estic, ceea ce crește riscul’, precum și o creștere a activităților îndreptate direct împotriva teritoriului european, că este vorba de incendii provocate în fabrici care produc echipamente de apărare pentru Ucraina sau de atacul hibrid de la Leipzig.

‘Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt evidente și lucrăm neobosit pentru a ne asigura că suntem pregătiți să ne protejăm populația. Dacă Rusia crede că amenințările ne vor diviza sau dacă se gândește că ne vor descuraja să sprijinim Ucraina, se înșeală. Unitatea noastră este de nezdruncinat. Sprijinul nostru pentru Ucraina este ferm’, a subliniat secretarul general al NATO.