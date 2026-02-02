Waymo vizează o finanţare de circa 16 miliarde de dolari, la o evaluare de aproape 110 miliarde

Waymo, divizia de conducere autonomă a grupului Alphabet, urmăreşte obţinerea unui pachet de finanţare de aproximativ 16 miliarde de dolari, ceea ce ar ridica valoarea companiei la aproape 110 miliarde de dolari, relatează Bloomberg News, citând surse apropiate discuţiilor.

Potrivit informaţiilor, Alphabet ar urma să contribuie cu circa 13 miliarde de dolari, restul sumei venind de la investitori precum Sequoia Capital, DST Global şi Dragoneer Investment Group.

Waymo nu a comentat direct cifrele, dar a transmis că este concentrată pe „excelenţa operaţională ghidată de siguranţă” şi pe consolidarea poziţiei sale tehnologice pentru a răspunde cererii crescânde pentru mobilitate autonomă.

Alphabet nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

În decembrie anul trecut, publicaţia The Information relata că Waymo era în discuţii pentru atragerea de finanţări la o evaluare de cel puţin 100 de miliarde de dolari.

Waymo, desprinsă în 2016 din proiectul de maşini autonome al Google, este în prezent singurul operator din SUA care oferă servicii comerciale de robotaxi fără şofer de siguranţă sau personal în vehicul, având o flotă de peste 2.500 de vehicule.

Planurile de finanţare vin pe fondul accelerării competiţiei pentru comercializarea maşinilor complet autonome, cu investiţii masive în siguranţă, rafinarea tehnologiei şi relaţia cu autorităţile de reglementare.

În paralel, Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis joi o investigaţie după ce un vehicul Waymo a lovit un copil în apropierea unei şcoli din Santa Monica, incident soldat cu răni uşoare şi care a readus în discuţie problemele de siguranţă ale robotaxiurilor.