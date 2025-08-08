Wizz Air anunţă patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona, la preţuri pornind de la 99de lei/sens

Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a patru noi rute din Craiova, spre Paris, Napoli, Atena şi Barcelona. Tarifele pornesc de la doar 99 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.

”Wizz Air lansează patru rute de la Aeroportul Internaţional Craiova. Începând din luna octombrie, pasagerii vor putea zbura direct din Craiova către bulevardele romantice ale Parisului, coastele minunate ale oraşului Napoli, minunile antice ale Atenei şi străzile vibrante ale Barcelonei”, anunţă compania.

Ruta de la Craiova către Paris Beauvais va opera în zilele de miercuri şi duminică, începând cu 26 octombrie. Zborurile către Napoli şi Atena vor fi lansate în 28 octombrie, cu plecări în zilele de marţi şi sâmbătă. În data de 29 martie 2026, va începe operarea celei de-a patra rute, către Barcelona El Prat, cu zboruri în zilele de joi şi duminică. Tarifele pornesc de la doar 99 lei/ 19,99 euro, preţ pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative şi alte taxe neopţionale.

„Suntem mândri să ne consolidăm prezenţa pe Aeroportul Craiova prin lansarea a patru rute către Franţa, Italia, Grecia şi Spania. Aceste noi conexiuni subliniază angajamentul nostru continuu pentru îmbunătăţirea conectivităţii, contribuţia la dezvoltarea regiunii şi facilitarea accesului românilor la călătorii accesibile”, spune Anastasia Novak, corporate & sustainability communications manager la Wizz Air.

Aceste noi rute completează reţeaua extinsă pe care Wizz Air deja o operează de la Craiova, consolidând şi mai mult conectivitatea dintre regiuni cheie şi principalele centre economice din Europa.

“Aeroportul Internaţional Craiova se dezvoltă şi, odată cu el, mă bucur că se dezvoltă şi parteneriatul pe care îl avem cu Wizz Air. A fost depăşit pragul simbolic de 4 milioane de pasageri care au călătorit cu Wizz Air pe aeroportul nostru şi sper că următorul prag, cel de 5 milioane, va fi atins foarte repede, în condiţiile unei oferte de zboruri regulate atât de diversificată”, a declarat Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Craiova.

Pentru sezonul de iarnă 2025, compania are acum la vânzare 14 rute către 7 ţări, cu plecare din Craiova.

“Cele patru noi destinaţii care se adaugă celor deja operate de pe Aeroportul Internaţional Craiova erau printre cele mai cerute de pasagerii noştri. Odată cu această extindere, se reiau legăturile aeriene ale Craiovei cu Paris şi Barcelona. Totodată, se creează punţi noi către două oraşe în care sunt comunităţi mari de români, dar şi destinaţii preferate pentru city-breakuri, Napoli şi Atena. Mă bucur că putem vorbi astăzi despre 14 destinaţii atractive, care consolidează parteneriatul dintre Aeroportul Internaţional Craiova şi Wizz Air şi îl transformă într-un model de succes”, a declarat Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Internaţional Craiova.

Wizz Air operează o flotă de 239 de aeronave Airbus A320 şi A321. Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri. 62,8 milioane de pasageri au călătorit cu compania în 2024. Wizz Air este listată la Bursa de Valori din Londra cu abrevierea „WIZZ”.