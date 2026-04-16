XTB intră în universul FIBA și aduce investițiile mai aproape de iubitorii de baschet

XTB, una dintre cele mai importante aplicații de investiții din lume, anunță un nou parteneriat global cu Federația Internațională de Baschet (FIBA), valabil până în decembrie 2027. Pentru comunitatea XTB, acordul va aduce și experiențe exclusive, de la acces în culise până la activări speciale în jurul unora dintre cele mai importante competiții de baschet din lume.

Colaborarea reprezintă un pas important în dezvoltarea ecosistemului FIBA în perioada de pregătire pentru Cupa Mondială de Baschet Feminin FIBA 2026 și pentru Cupa Mondială de Baschet FIBA 2027.

„Baschetul, la fel ca investițiile, presupune disciplină, consecvență și capacitatea de a lua decizii bine calibrate. Acest parteneriat reflectă dorința noastră de a fi prezenți în contexte care au relevanță reală pentru comunități globale, dar și în cele care transmit valori compatibile cu modul în care privim investițiile”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Aplicația de investiții XTB va deveni, de asemenea, sponsorul principal al calificărilor europene, susținând calificările la Cupa Mondială de Baschet FIBA 2027. Debutul parteneriatului va avea loc odată cu cea de-a treia perioadă de calificări, desfășurată între 29 iunie și 7 iulie 2026.

Printre cele mai importante beneficii pentru comunitatea XTB se numără experiențele exclusive, precum accesul în culise și șansa unică de a păși pe terenurile oficiale din Berlin și Doha, oferindu-le fanilor ocazia de a fi mai aproape de atmosfera marilor competiții internaționale de baschet.

„Parteneriatul cu FIBA ne permite să conectăm educația financiară cu unul dintre cele mai îndrăgite sporturi din lume. Împreună, le vom oferi fanilor instrumentele necesare pentru a-și pune banii la treabă, în timp ce sărbătoresc sportul pe care îl iubesc”, a punctat și Omar Arnaout, CEO XTB.

Dincolo de aceste experiențe, colaborarea va permite XTB să valorifice evenimentele emblematice ale FIBA pentru a consolida implicarea fanilor, dar și pentru a promova educația financiară accesibilă prin inițiative digitale.

„Ne bucurăm să primim XTB în rândul partenerilor globali FIBA. Prezența la marile competiții FIBA, care reunesc fani din întreaga lume, va contribui la consolidarea unei legături puternice cu brandul global. XTB a recunoscut în baschet pasiune, strategie și reziliență, aceleași calități pe care le-a identificat ca fiind motorul investițiilor inteligente”, adaugă Frank Leenders, directorul general al serviciilor de media și marketing al FIBA.

XTB este una dintre cele mai importante aplicații de investiții din Europa, oferind utilizatorilor multiple modalități de a-și face banii să lucreze în favoarea lor, de la tranzacționarea de acțiuni, ETF-uri, CFD-uri, precum și beneficii de tip dobândă și produse de economisire sau investiții pasive. XTB este listată la Bursa de Valori din Varșovia și autorizată de mai multe autorități financiare importante, cu peste 2,1 milioane de clienți la nivel mondial.

XTB are o prezență puternică în sportul internațional prin intermediul ambasadorului Zlatan Ibrahimović, precum și prin parteneriate cu cele mai influente ligi de MMA din Europa și jucători de tenis de top.