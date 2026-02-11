2025, al treilea an consecutiv de scădere a exporturilor franceze de vin și băuturi spirtoase

Exporturile franceze de vin și băuturi spirtoase au scăzut anul trecut, pentru al treilea an consecutiv, afectate de tarifele vamale americane și taxele antidumping impuse de China, iar perspectivele rămân dificile, a anunțat marți Federația exportatorilor francezi de vinuri și băuturi spirtoase (FEVS), transmite Reuters.

Potrivit cifrelor FEVS, valoarea exporturilor franceze de vinuri și băuturi spirtoase a scăzut anul trecut cu 8%, până la 14,3 miliarde de euro (17,03 miliarde de dolari), în timp ce în termeni de volum s-a înregistrat un declin de 3%, până la 168 de milioane de cutii, deoarece barierele comerciale americane și chineze au afectat cererea.

Din 2022 și până în prezent, exporturile franceze de vinuri și băuturi spirtoase au scăzut cu 17% în valoare și au trecut de pe locul doi pe locul trei în topul celor mai importante produse exportate de Franța, după industria aerospațială și produse cosmetice, pe măsură ce tensiunile comerciale s-au intensificat.

Privind în perspectivă, președintele FEVS, Gabriel Picard, a declarat că sectorul ar trebui să beneficieze de noile acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană cu India și cu blocul Mercosur, unde cererea este în creștere, deși 2026 ar putea rămâne dificil fără o îmbunătățire a accesului pe piață.

Anul trecut, tarifele mai mari impuse exporturilor către Statele Unite precum și amenințările cu taxe și mai mari, de până la 200%, au afectat cererea, în special în a doua jumătate a anului, vânzările reducându-se cu 21%, până la trei miliarde de euro, în timp ce volumele au scăzut sub 30 de milioane de cutii.

‘Există un declin concret în Statele Unite și corecția volumelor s-ar putea să nu fi fost suficientă, am putea să vedem o altă corecție a volumelor în 2026’, a declarat Gabriel Picard pentru Reuters, înainte de salonul ‘Wine Paris’.

Vânzările către China au scăzut cu 20%, până la 767 de milioane de euro în 2025, deoarece taxele antidumping au redus drastic transporturile de coniac, armagnac și alte băuturi spirtoase pe bază de vin, a informat FEVS.

Exporturile de coniac, băutura spirtoasă emblematică a Franței, au scăzut cu 15% în volum și 24% în valoare, coniacul devenind una dintre principalele victime ale escaladării tensiunilor comerciale.

‘Tensiunile geopolitice dintre Franța și China au marcat sfârșitul coniacului în China. A opri ceva nu durează mult, dar reconstrucția are nevoie de mult timp’, a spus Picard.

În interiorul Europei, exporturile franceze de vinuri și băuturi spirtoase s-au menținut în general stabile, la 4,1 miliarde de euro, grație rezilienței unor piețe precum Marea Britanie, unde volumele au crescut cu 3% în pofida presiunii fiscale, a precizat FEVS.

De asemenea, vânzările către Africa de Sud au crescut cu 22%, ajungând la 182 de milioane de euro, în timp ce exporturile spre Vietnam, Filipine și Australia au demonstrat și ele un impuls puternic, oferind opțiuni de diversificare pe măsură ce piețele tradiționale s-au contractat.