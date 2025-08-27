A treia ediție a concursului de aventură și explorare urbană Alexandria Express, pe 27 și 28 august

Antena 3 SA, in parteneriat cu Primaria Municipiului Alexandria, organizeaza cea de-a treia ediție a concursului de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt, Antena 3 CNN, România Inteligentă – ediția 2025.

Concursul este dedicat locuitorilor Municipiului Alexandria cu scopul de a sublinia locurile inedite din oras si de a oferi participantilor oportunitatea de a cunoaste orasul, de a descoperi „comoara internațională”.

Ediția din anul acesta o dedicăm conceptului de #AlexandriaEuropeana , tema generală fiind ca fiecare echipă să reprezinte o țară din lume și echipa să aibe un element vestimentar reprezentativ pentru țara respectivă.

Concurs de aventură și explorare urbană Alexandria Express – Treasure Hunt, Antena 3 CNN, România Inteligentă – ediția a III-a

Locatie: municipiul Alexandria, traseu 4 km (aproximativ)

Data: miercuri, 27 august 2025 ora 18:00 la CMT – instruirea echipelor înscrise

joi, 28 august 2024 ora 09:00 start concurs

Program: 08:00-15:00

Participanti: familiile tinere si active din Alexandria – echipa de min 2 pers, max 4 pers.

Nr. de locuri: 19 echipe

Echipele înscrise vor trebui să descopere traseul propus, să rezolve ghicitorile si să exploreze orașul așa cum nu au mai făcut-o până acum. Traseul este conceput ca experiență cu durata medie pentru decoperirea orașului în mod distractiv.

Premii:

Locul 1: Trotinete electrice + căști de protecție per membru de echipa

Locul 2: Bicicleta + casca de protective per membru de echipa

Locul 3: smartwatch, casti over ear si incarcator wireless per membru de echipa

Pentru participarea in concurs, membrii echipelor de pe Locurile 4-19 vor primi cate un set format din casti in-ear, borsetă si boxă portabilă

Concurentii vor primi, la inceputul concursului, câte un steag al tarii pe care o reprezinta in concurs.