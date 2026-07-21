Abrudean: Miza adoptării legislației restante din PNRR e importantă, responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți că PNL este pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare pentru adoptarea legislației restante din PNRR, subliniind că miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură.

‘Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR. PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură’, a scris Mircea Abrudean într-o postare pe facebook.

El a subliniat că noua lege a salarizării trebuie să fie una corectă.

‘Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul ‘la munca egală, plată egală’. La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate’, a precizat Abrudean.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a mandatat luni seară grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat să susțină adoptarea celor șase proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR și convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare începând de săptămână viitoare.