Negrescu: România ar putea înregistra o mică scădere economică în trimestrele III și IV

Stagnarea economiei în trimestrul al doilea ar putea fi urmată de o mică scădere economică în trimestrele III și IV ale acestui an, iar economia ar putea porni în 2027 de pe premise mai sănătoase, consideră consultantul economic Adrian Negrescu.

Potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), economia României s-a menținut nemodificată în trimestrul II 2026 față de trimestrul I 2026, în termeni reali, în timp ce comparativ cu trimestrul II din 2025 a scăzut cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier.

‘Datele de la Institutul de Statistică confirmă faptul că România se află într-o perioadă de îngheț economic, acest ‘ice age’ economic, în care investițiile, salariile, pensiile, veniturile, inclusiv crearea de locuri de muncă, sunt înghețate într-o economie grav afectată de inflație și de accentuarea blocajului financiar’, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Adrian Negrescu.

În opinia sa, dinamica economiei ascunde efecte negative, dar și pozitive.

‘Vestea bună e că marea majoritate a companiilor de impact din economie și-au restructurat activitatea, iar asta se vede în rezultatul business-ului în momentul de față. Faptul că nu suntem pe o scădere economică semnificativă, chiar dacă avem o inflație record la nivel european, e un semn că cele mai multe companii și-au restructurat gama de produse și servicii, și-au adaptat politica de prețuri și fac față provocărilor generate de criză’, a adăugat consultantul economic.

Potrivit acestuia, evoluția prețurilor produselor alimentare indică o adaptare a companiilor la diminuarea puterii de cumpărare.

‘Alte date de la Institutul de Statistică, cele privind inflația, mai ales în zona alimentară, arătau acum două zile faptul că, în luna iulie, față de luna iunie, avem o scădere a prețurilor produselor alimentare, semn că, pe fondul deprecierii puterii de cumpărare, marea majoritate a jucătorilor, mai ales din industria alimentară, și-au schimbat gama de produse, încearcă să vândă produse mai ieftine și în special la promoție, în tentativa de a-și menține vânzările pe linia de plutire’, a explicat Negrescu.

Consultantul economic a atras atenția și asupra dificultăților din sectorul imobiliar și din industrie.

‘Restul economiei suferă, asta este un lucru clar. Zona imobiliară este absolut înghețată, este paralizată, iar datele ulterioare legate de evoluția economică vor confirma acest lucru. Producția industrială este la minimul ultimilor cinci ani, dar vestea pe ansamblu bună este că pare că avem un nivel de reziliență economică peste așteptări’, a afirmat consultantul.

Analistul estimează că România ar putea înregistra o scădere economică conjuncturală în următoarele două trimestre.

‘Așa cum spunea și Mugur Isărescu ieri (joi, n.r.), în conferința de la BNR, probabil România va înregistra o mică scădere economică, dar sub așteptările experților. Altfel spus, vom avea o scădere economică conjuncturală, probabil în trimestrele III și IV, iar acest lucru va însemna, practic, că economia va porni la drum în 2027 de pe alte premise, probabil mai sănătoase’, a susținut acesta.

În opinia sa, economia a depășit etapa în care consumul era stimulat artificial și funcționează în prezent într-un context mai apropiat de situația reală a companiilor și de puterea de cumpărare.

‘Am trecut de efectele creșterii din pix a consumului, de inflație, de efectele pomenilor electorale date în ultimii ani înainte de alegeri. Acum, practic, economia a ajuns la un nivel la care trăiește din venituri, din vânzări, drintr-o realitate economică mult mai apropiată de ceea ce reflectă dinamica companiilor și puterea de cumpărare’, a mai spus Adrian Negrescu.