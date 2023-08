Acţiunile TeraPlast, promovate în indicii MSCI

Acţiunile companiei TeraPlast vor fi promovate într-o categorie superioară în cadrul indicilor MSCI, potrivit unui comunicat de presă.

Astfel, titlurile cu simbolul TRP vor trece, de la 1 septembrie, de la categoria Small Cap la Mid Cap/Large Cap şi vor face parte din indicii MSCI Frontier şi MSCI Romania.

Reclasificarea face parte din revizuirea trimestrială a indicilor, iar TeraPlast, alături de alte cinci companii româneşti, a trecut la un nivel superior de încadrare, ceea ce reprezintă o validare a atractivităţii companiei, o confirmare a evoluţiei robuste şi a perspectivelor de dezvoltare pe viitor.

„Suntem conştienţi că vizibilitatea noastră va creşte, vom deveni atractivi pentru noi categorii de investitori şi suntem pregătiţi să livrăm şi mai multă valoare acţionarilor noştri, cărora le mulţumim pentru încredere şi pentru că sunt alături de noi indiferent de trendurile de moment din pieţele de capital. Faţă de momentul listării, 2 iulie 2008, capitalizarea TeraPlast a crescut de peste patru ori, iar în momentul de faţă valoarea Grupului a depăşit un miliard de lei. Ne-am dezvoltat intensiv ca business în ultimii ani şi, în acelaşi timp, am acordat o atenţie sporită îmbunătăţirii relaţiei cu investitorii şi a lichidităţii acţiunilor TRP, elemente cheie în creşterea atractivităţii companiei. Drept urmare, încă de la început suntem una dintre companiile cu scor 10/10 la indicatorul Vektor care evaluează activitatea de IR a emitenţilor şi suntem constant în topul lichidităţii la BVB după volum” a afirmat Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast.

TRP a beneficiat de o promovare şi în indicii FTSE Rusell, în septembrie 2021, când a trecut la Small Cap şi Global All Cap, de la nivelul Micro Cap şi Total Cap. Acţiunea TeraPlast a fost inclusă, de asemenea, de către Bursa de Valori de la Viena în indicii CECE MID CAP şi ROTX EUR.

În acest an, TeraPlast a marcat 15 ani de prezenţă pe piaţa de capital românească, un deceniu şi jumătate care a fost încununat de succese. Grupul TeraPlast este astăzi cel mai mare procesator de polimeri din centrul şi sud-estul Europei, poziţie în care a ajuns în urma unui program intensiv de investiţii, care a depăşit 800 de milioane de lei în total.

În cei 15 ani de prezenţă pe piaţa de capital, un plasament în titlurile TRP a adus un randament (inclusiv dividend) de peste 450%.

„De-a lungul timpului, noi am arătat că dacă se vrea, se şi poate, atât timp cât există viziune şi determinare. Este păcat că nu vedem mai multe companii listate şi, mai mult, că nu urmează toate un drum atât de clar şi ascendent precum TeraPlast”, a adăugat Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie TeraPlast.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din centrul şi sud-estul Europei. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack şi Somplast. Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul TRP. Acţiunile companiei sunt incluse în indicele de referinţă BET al Bursei de Valori Bucureşti, în indicii Small Cap şi Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) şi în indicii CECE MidCap şi ROTX EUR ai Bursei de Valori de la Viena.

În cadrul evaluării VEKTOR în baza a 12 criterii privind guvernanţa corporativă şi comunicarea cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obţinut nota maximă, 10, pentru al patrulea an consecutiv.