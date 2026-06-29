Administraţia Trump şi Anthropic, aproape de un acord privind modelul Fable 5

Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic şi administraţia actuală de la Casa Albă ar fi aproape de un acord în privinţa accesului la puternicul model lingvistic Fable 5.

După 15 zile de la impunerea interdicţiei la export, cele două părţi s-ar afla la doar câteva zile de restabilirea accesului la Fable 5, susţin surse guvernamentale citate de Axios.

Restabilirea accesului la Fable 5 va urma unui alt pas pacificator făcut săptămâna trecută de administraţia Trump şi Anthropic, după ce a fost restabilit accesul la modelul de securitate cibernetică Mythos 5 pentru un număr limitat de entităţi.

Secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, vorbeşte despre progresele făcute în ultima vreme de Anthropic în ceea ce priveşte limitarea riscurilor de securitate asociate cu Mythos 5 şi Fable 5.

Conform oficialului american, Anthropic ar fi fost de acord şi cu stabilirea unor protocoale de verificare pentru viitoarele versiuni ale modelelor lingvistice pe care le va lansa.

În momentul lansării, înainte de intervenţia guvernului american, Fable 5 era deja văzut de specialişti drept cel mai bun AI al momentului, devenind standardul de top, cu care se realizează acum compararea noilor modele.

Accesul la Fable 5 şi Mythos 5 a fost tăiat brusc de administraţia Trump pe 12 iunie, dând Anthropic termen de doar câteva ore pentru a pune decizia în aplicare şi fără a oferi o explicaţie clară publicului.