ADR: 121 de aplicații evaluate pentru granturile UE în securitate cibernetică

Un număr de 121 de aplicații ale unor companii și consorții cu expertiză în securitate cibernetică au fost evaluate în cadrul CYSSDE, o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană, a anunțat, luni, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

‘CYSSDE, o inițiativă finanțată de UE care sprijină companiile să se apere împotriva amenințărilor cibernetice, a încheiat cel mai recent apel pentru servicii de evaluare a securității cibernetice. Răspunsul a fost unul puternic, cu 121 de aplicații finalizate din partea unor companii și consorții de companii cu expertiză, active în industrii-cheie din întreaga Europă. Acest lucru arată o nevoie tot mai mare de măsuri solide de apărare cibernetică și disponibilitatea organizațiilor de a acționa’, arată sursa citată, , într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit acesteia, se intenționează identificarea experților și organizațiilor calificate din Europa care pot testa securitatea companiilor și a dispozitivelor, cu accent pe evaluarea operatorilor de infrastructuri critice, a producătorilor de echipamente din sectoare cu risc ridicat, a organizațiilor care furnizează servicii esențiale și a întreprinderilor mici și mijlocii din UE. Prin această inițiativă, CYSSDE va finanța și sprijini aceste organizații în identificarea vulnerabilităților din sistemele lor digitale, înainte ca acestea să fie exploatate de infractori.

‘Aplicanții au arătat cel mai mare interes pentru testele de penetrare și evaluările de vulnerabilitate ale aplicațiilor, urmate îndeaproape de testarea rețelelor și a API-urilor. Acest lucru poate indica un interes relativ mai scăzut pentru sectoare precum tehnologia spațială, apa, industria alimentară și producția, deși aceste domenii se confruntă, la rândul lor, cu provocări cibernetice semnificative. În ansamblu, gama largă de aplicații evidențiază modul în care amenințările cibernetice afectează fiecare aspect al vieții cotidiene. Deși industriile se confruntă cu riscuri diferite, toate recunosc că un atac cibernetic grav le-ar putea perturba activitatea, afecta clienții sau le-ar putea deteriora reputația’, precizează ADR.

Conform Autorității, răspunsul puternic reflectă, de asemenea, lipsa de experți în securitate cibernetică. Tot mai multe companii își dau seama că nu își pot permite să ignore aceste riscuri și caută sprijin extern pentru îmbunătățirea apărării.

CYSSDE a finalizat evaluarea tuturor aplicațiilor și a început faza de contractare cu cele zece proiecte considerate cele mai promițătoare. Fiecare expert sau consorțiu selectat poate primi până la 200.000 de euro finanțare. Proiectele au fost alese în funcție de nivelul de inovație, de alinierea la obiectivele programului și de potențialul lor de a îmbunătăți securitatea sistemelor și produselor cu elemente digitale relevante pentru Directiva NIS2. De asemenea, acestea urmăresc consolidarea expertizei și capacității europene în domeniul securității cibernetice.

Acesta este al doilea dintre cele trei apeluri deschise de finanțare planificate în cadrul CYSSDE. Următorul va fi lansat în ianuarie 2026. În total, programul va sprijini cel puțin douăzeci de proiecte de testare în domeniul securității cibernetice, cu un buget total de până la 4 milioane de euro în granturi.

Inițiativa susține eforturile europene mai ample, precum Programul Europa Digitală, și este concepută pentru a respecta și consolida cerințele stabilite de Directiva NIS2 și Cyber Resilience Act. Politicile europene încurajează organizațiile să trateze cu seriozitate riscurile cibernetice și să acționeze înainte ca acestea să se materializeze.

NCC România este beneficiar în cadrul apelului dedicat NCC-urilor, CYSSDE 1st Open Call Involvement of NCCs, pentru promovarea inițiativelor de finanțare realizate în cadrul apelurilor 2 și 3 ale proiectului CYSSDE pentru entitățile din România, în materie de securitate cibernetică, menționează ADR. Proiectul a fost finanțat de programul Digital Europe al Uniunii Europene în baza Acordului de Grant 101158471 și este susținut de Centrul European de Competență în Securitate Cibernetică.