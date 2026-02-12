AEI: Energia scumpă împinge gospodăriile spre lemn de foc

Utilizarea tot mai frecventă a lemnului de foc în zone rezidențiale nu este un fenomen cultural sau o problemă de mentalitate, ci rezultatul direct al creșterii prețurilor la energie și al unei tranziții energetice realizate într-o ordine greșită, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

‘Fumul nu vine din ignoranță. Fumul vine din prețul mare la energie electrică și gaze. Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul’, afirmă Chisăliță.

Potrivit acestuia, România a investit masiv în surse regenerabile, rețele și electrificare, însă fără a prioritiza eficiența energetică și capacitățile de stocare, ceea ce a condus la un sistem care produce energie ieftină atunci când consumul este redus și energie scumpă exact în perioadele de vârf, respectiv iarna și seara.

‘Am adăugat capacități fără stocare. Am creat un sistem care produce energie ieftină când nu ai nevoie și energie scumpă exact când ai nevoie: iarna, seara. Factura nu mai este un număr, ci un risc’, explică președintele AEI.

În acest context, gospodăriile reacționează rațional, susține el.

‘În fața riscului, gospodăria românească reacționează logic, lemnul oferă control, predictibilitate și un cost aparent mic. Nu este un eșec cultural, este un eșec de design economic energetic’, subliniază Chisăliță.

Acesta consideră că interdicțiile și sancțiunile privind utilizarea lemnului de foc nu reprezintă soluții reale.

‘Interdicția fără alternativă funcțională nu reduce consumul, ci îl împinge în zona gri. Nu puteți scoate lemnul din sobă prin ordine administrative, cât timp electricitatea și gazul rămân scumpe și impredictibile. Fumul nu dispare. Se ascunde’, avertizează el.

În opinia sa, soluția trebuie să fie una economică, nu morală. Prioritatea ar trebui să fie eficiența energetică a clădirilor, urmată de politici tarifare care să facă energia modernă competitivă exact în perioadele critice de încălzire.

‘Primul leu trebuie cheltuit pe eficiență: izolație serioasă, ferestre performante, instalații corect dimensionate. Cel mai ieftin kilowatt-oră este cel pe care nu-l consumi’, spune Chisăliță.

Totodată, acesta apreciază că gazul natural ar trebui utilizat ca instrument de tranziție.

‘Gazul trebuie tratat ca instrument de tranziție, nu ca dușman ideologic. În lumea reală, este mai curat decât majoritatea combustibililor care se ard acum în sobe. Rolul lui este să scoată lemnul din joc’, arată președintele AEI.

De asemenea, el propune introducerea unor tarife sezoniere și nocturne care să reducă prețul energiei electrice în perioadele în care se încălzesc locuințele, precum și prioritizarea investițiilor în stocare înaintea dezvoltării de noi capacități de producție.

‘Dacă noaptea e ieftină energia electrică, șemineul cu lemn devine inutil. Stocarea trebuie să vină înaintea noilor capacități. Fără stocare, mai adaugi volatilitate și cost. Cu stocare, tai vârful, importurile scumpe și panica din facturi. Iar subvențiile trebuie mutate la echipamente. (…) Când omul vede rezultatul în factură, nu mai caută scurtături. România nu poluează cu lemn pentru că e ignorantă. Poluează pentru că energia modernă a devenit prea scumpă și prea impredictibilă, ca urmare a unor investiții făcute în ordinea greșită. Când eficiența e reală, energie e sigură și prețul e mic, lemnul dispare singur. Fără interdicții. Fără amenzi. Fără discursuri. Fumul nu se combate cu morală. Se combate cu facturi corecte’, a adăugat Dumitru Chisăliță.