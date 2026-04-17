Agroland: Cantitatea livrată de ouă a crescut cu 40% în primul trimestru din 2026 iar prețul a urcat cu 25%

Grupul antreprenorial Agroland raportează, pentru primul trimestru din acest an, o creștere cu 40% a cantității de ouă livrate față de aceeași perioadă a anului trecut, la un preț mediu de vânzare în creștere cu 25%, conform unui comunicat de presă.

‘Rezultatele din primul trimestru pe segmentul de ouă de consum arată o creștere semnificativă a volumelor vândute, în condițiile unui preț mediu constant ascendent. Această dinamică confirmă validitatea deciziilor pe care le-am luat în ultimii ani, de a dezvolta capacitățile de producție într-o zonă cu tendințe de consum în creștere, atât la nivel local cât și la nivel european și unde putem să beneficiem de un avantaj competitiv prin creșterea gradului de integrare la nivel de grup. În paralel, producția de furaje a continuat să crească și se apropie de capacitatea nominală de producție, ceea ce ne permite să susținem intern o parte tot mai mare din necesarul operațional și să avem o mai bună predictibilitate asupra costurilor. Pe segmentul de retail, continuăm expansiunea, având ca obiectiv 300 de magazine până la finalul anului 2028 și ne concentrăm pe extinderea formatului MEGA în cât mai multe județe din țară. La nivel operațional, în T1 2026, observăm o creștere a traficului în magazine, dar și o ușoară ajustare a valorii bonului mediu, pe fondul unui comportament de consum mai prudent generat de contextul economic actual’, a declarat Horia Cardoș, fondator și CEO Agroland Group, în comunicat.

În primul trimestru din 2026, platforma avicolă de la Mihăilești a vândut 29,1 milioane de ouă de consum, față de 20,8 milioane de ouă în aceeași perioadă a anului trecut. Grupul este în plin proces de implementare a Strategiei Agroland Vision 2030 prin care urmărește creșterea capacității platformei de la Mihăilești la 900.000 de găini ouătoare până în 2027, extinderea fermei BIO Curtișoara la 30.000 de găini în cursul acestui an și realizarea de noi achiziții. Planul implică investiții de 125-130 milioane lei până în 2028 și mai include deschiderea unei fabrici de ouă lichide la Caransebeș, precum și dezvoltarea de produse derivate în perioada 2027-2028, în contextul unei creșteri a exporturilor estimate la 40-50% din vânzări.

La nivelul Diviziei Agribusiness, fabricile din Caransebeș și Ișalnița au livrat în primele trei luni ale anului 7.632 de tone, în creștere cu 6% față de T1 2025, Grupul ajungând în prezent la aproximativ 90% din capacitatea nominală de producție. Pentru 2026, producția de furaje este estimată la 32.082 de tone, în creștere cu 11%, pe fondul extinderii capacității fabricii de la Ișalnița și al integrării operaționale a acesteia.

Cu un număr de 257 de magazine, dintre care 217 unități tradiționale și 40 în format MEGA, Divizia Retail a înregistrat la finalul primului trimestru un trafic de 734.906 clienți, în creștere cu 3% față de perioada similară din anul precedent. Valoarea medie a bonului fiscal a fost de 79 lei, în scădere cu 2%, pe fondul unui context de consum mai precaut. Conform bugetului asumat pe 2026, pentru divizia Retail, compania estimează o creștere semnificativă, cu vânzări bugetate de 298,6 milioane de lei, în creștere cu 25% față de 2025, evoluție care va fi susținută de extinderea rețelei și de performanța magazinelor existente.

Agroland este un grup antreprenorial românesc prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, fondat de Horia Cardoș, care și-a început activitatea în 1997 ca o mică rețea de magazine pentru fermieri. În prezent, prin divizia Agroland Retail, grupul operează cea mai mare rețea – peste 250 de magazine specializate în vânzarea de produse pentru grădină, fermă și animale de companie.

Acțiunile Agroland Business System și Agroland Agribusiness sunt listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând din 2021, sub simbolul AG și respectiv AAB.