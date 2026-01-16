Agroland raportează un 2025 solid: 3.3 mil. clienți în retail, cantitate furaje +59%, ouă +30% în cantitate și +25% în preț mediu

Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, continuă să înregistreze o evoluție pozitivă a cantității de ouă produse și vândute atât în T4 2025 cât și la nivelul întregului an. De asemenea, cele două fabrici de furaje ale grupului, de la Caransebeș și Ișalnița au încheiat anul cu o cantitate totală de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% față de anul precedent.

Platforma de la Mihăilești a vândut pe tot parcursul anului 2025 o cantitate de 75,6 milioane de ouă de consum, înregistrând o creștere de 30% față de 2024. De asemenea, în T4 2025 a vândut o cantitate de 22,2 milioane de ouă de consum, o creștere de 44% comparativ cu T4 2024, iar prețul mediu de vânzare a crescut cu 25% față de perioada similară din 2024.

Pe zona de agribusiness, cele două fabrici de la Caransebeș și Ișalnița au produs în 2025 o cantitate de furaje de 28.861 tone, o majorare cu 59% față de 2024, media trimestrială ajungând în 2025 la 7.215 tone. O creștere semnificativă a producției de furaje, de 35%, s-a înregistrat și în T4 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția celor două fabrici ajungând la 6.621 tone.

În ceea ce privește segmentul de retail, la finalul anului 2025, rețeaua de magazine Agroland cuprindea 252 de unități, dintre care 215 magazine tradiționale și 37 de magazine în format MEGA. La nivelul întregului an 2025, numărul de clienți din rețeaua de magazine Agroland a crescut cu 13%, la 3,3 milioane de persoane, iar valoarea medie a bonului fiscal a înregistrat un avans de 3%, la 81 lei.

„Rezultatele operaționale înregistrate în T4 2025 și pe parcursul întregului an confirmă faptul că modelul nostru de business are capacitatea de a performa consecvent într-un context economic dinamic. Toate cele trei divizii au înregistrat creșteri solide pe întreg parcursul anului 2025. Astfel, comparativ cu 2024, am încheiat cu o creștere de 30% în ceea ce privește cantitatea de ouă vândute de platforma de la Mihăilești, o majorare de 59% a cantității de furaje și 3,3 milioane de clienți în magazinele din rețeaua Agroland. Aceste rezultate sunt susținute de investițiile constante în dezvoltarea business-ului nostru, precum și de o abordare riguroasă a managementului costurilor,” a spus Horia Cardoș, fondator și CEO Agroland Group.