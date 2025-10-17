Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord au aderat la zona unică de plăți în euro

Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Această evoluție istorică va face ca tranzacțiile în euro dintre acești patru parteneri și Uniunea Europeană să fie mai fiabile, mai rapide și mai ieftine, ceea ce ar putea duce la economii de până la 500 de milioane de euro pentru persoane fizice și întreprinderi. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceasta va simplifica, de asemenea, tranzacțiile internaționale și va consolida comerțul transfrontalier.

‘Sărbătorim joi rezultatele tangibile pe care eforturile noastre continue de integrare treptată a țărilor candidate le aduc cetățenilor și întreprinderilor lor. Munca noastră nu se oprește aici. Vom continua să depunem eforturi pentru operaționalizarea deplină a sistemelor SEPA pentru țările noastre candidate, aducând cetățenii și întreprinderile acestora și mai aproape de Uniunea Europeană’, a declarat comisarul pentru Extindere, Marta Kos.

Această decizie a fost luată de Consiliul European al Plăților după ce cele patru țări au intrat în domeniul geografic de aplicare al SEPA – Albania și Muntenegru în noiembrie 2024 și Macedonia de Nord și Republica Moldova în martie 2025.

Acesta este un exemplu practic al impactului Planului de creștere pentru Balcanii de Vest și al Planului de creștere pentru Moldova, prin alinierea normelor naționale la normele UE. Aceste inițiative ale UE vizează accelerarea integrării socio-economice a acestor regiuni în Uniunea Europeană, inclusiv prin asigurarea unui acces treptat la anumite domenii ale pieței unice a UE, în conformitate cu standardele și reglementările UE, se menționează în comunicat.