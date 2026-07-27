Alexandru Rogobete: Varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru Sănătate

Deputatul PSD Alexandru Rogobete a criticat luni proiectul noii legi a salarizării, afirmând că, în forma actuală, acesta este ”un dezastru” pentru sistemul de sănătate și a afirmat că, dacă legea va fi aplicată, va exista ”un exod” fără precedent al medicilor din anumite specialități – ATI, urgență, chirurgie, cardiologie.

”Mi-e greu să vă spun dacă va fi sau nu retras acest proiect. Cert este că varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru Sănătate. Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000 – 4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Acest exod s-a oprit în ultima perioadă. Eu, cât am fost ministru, de exemplu, am semnat multe ordine de reîntoarcere în țară. Românii care au profesat în Franța, în Germania sau în alte țări au hotărât să se întoarcă acasă. Tocmai pentru că salarizarea era cât de cât în regulă, condițiile au început să fie mai bune. Cu această lege exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului.

Deputatul PSD a susținut că sistemul de sănătate are nevoie de reforme, însă acestea nu trebuie să se traducă prin diminuarea veniturilor personalului medical.

”Proiectul pe care l-am început, cu reclasificarea spitalelor și înființarea acelei categorii de spitale strategice, adică spitalele care duc greul, spitalele de urgență, și serviciile să fie plătite după alte tarife, este o reformă importantă. Apoi regândirea normativului de personal, care să nu mai țină cont doar de numărul de paturi, este o altă reformă importantă. Dar, cu siguranță, reformă nu înseamnă reducerea veniturilor personalului medical. Asta, cu siguranță, nu este o reformă. Și aș mai vrea să fac o precizare. Adevărata reformă în sistemul de sănătate este, de fapt, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și vreau să vă exemplific un lucru. A ieșit premierul demis la pupitru cu niște grafice care n-au nicio legătură cu realitatea. (…) Să vii să spui că 90% din bugetul spitalului se duce pe salarii este complet fals în contextul dat. Și vă spun de ce. Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește tarifele și spitalele la un punctaj, la un tarif calculat în anul 2016, iar spitalul plătește mai departe facturile la energie, la medicamente și inclusiv pentru salarii la valoarea anului 2026. (…) Dacă ar crește tarifele și le-ar adapta la anul 2026, de exemplu, și spitalele ar fi plătite la costurile de astăzi, nu de acum 10 ani, automat acel procent se va reduce și lucrurile vor intra în normal”, a menționat Rogobete.