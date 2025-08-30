Alibaba dezvoltă un nou cip pentru inteligenţă artificială, pe fondul tensiunilor dintre China şi SUA

Alibaba lucrează la un nou cip destinat aplicaţiilor de inteligenţă artificială, potrivit unor surse citate de CNBC, în contextul în care companiile chineze accelerează dezvoltarea de semiconductori proprii pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, transmite CNBC.

Noul procesor este proiectat pentru inferenţă – rularea aplicaţiilor AI – şi nu pentru antrenarea modelelor de mari dimensiuni.

Grupul nu intenţionează să vândă cipul către clienţi externi, ci să ofere putere de calcul închiriată prin divizia sa de cloud.

Cel mai recent produs similar al Alibaba a fost Hanguang 800, lansat în 2019. Compania a anunţat investiţii de peste 380 miliarde yuani (53 miliarde dolari) în infrastructura AI pentru următorii trei ani, iar veniturile diviziei de cloud au crescut cu 26% în ultimul trimestru, susţinute de cererea explozivă pentru soluţii AI.

Piaţa chineză a cipurilor AI este în plină expansiune. Rivali precum Baidu şi Huawei dezvoltă, la rândul lor, semiconductori, în timp ce firme precum Cambricon au raportat creşteri spectaculoase – un avans de 4.000% al veniturilor în prima jumătate a anului.

Anunţul a impulsionat acţiunile Alibaba, care au urcat cu 12%, în timp ce titlurile Nvidia au pierdut peste 3%, pe fondul îngrijorărilor legate de restricţiile americane asupra exporturilor de tehnologie către China.