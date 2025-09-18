Alibaba, în creştere cu 5% la bursă, miercuri, după ce a atras un client major pentru cipurile sale AI

Acţiunile Alibaba au crescut miercuri, după ce presa de stat chineză a relatat că gigantul de comerţ electronic a obţinut un client important pentru cipurile sale de inteligenţă artificială, relatează CNBC.

China Unicom va implementa acceleratoarele AI dezvoltate de unitatea de semiconductori a Alibaba, cunoscută sub numele Pingtouge sau T-Head, potrivit televiziunii de stat CCTV.

Alibaba nu vinde direct cipuri, dar companiile pot utiliza puterea de calcul furnizată de acestea prin achiziţia de servicii cloud de la grup.

O persoană familiarizată cu situaţia a confirmat pentru CNBC acurateţea informaţiilor difuzate de CCTV. Alibaba nu a fost disponibilă pentru comentarii.

Acţiunile Alibaba au închis în creştere cu peste 5% la Hong Kong, iar titlurile listate în SUA erau în urcare cu peste 2%.

Puterea de calcul a Alibaba va fi folosită de China Unicom, al doilea cel mai mare operator de telecomunicaţii din ţară, într-un amplu proiect de centru de date, care va include şi cipuri furnizate de alte companii chineze, precum MetaX şi Biren Technology.

Această mişcare evidenţiază eforturile Beijingului de a stimula utilizarea semiconductorilor interni pentru AI, într-un moment în care accesul Nvidia la a doua mare economie a lumii rămâne incert.

Miercuri, Financial Times a scris că Administraţia Cyberspaţială a Chinei a cerut companiilor să înceteze achiziţiile anumitor cipuri AI Nvidia. Acţiunile Nvidia erau în scădere cu aproximativ 1% în tranzacţiile pre-market.

Alibaba este unul dintre liderii chinezi în domeniul inteligenţei artificiale. Compania şi-a dezvoltat propriile modele AI şi este un jucător important pe piaţa locală de cloud computing, în paralel cu lansarea unui nou cip AI, potrivit CNBC.

Nu este clar dacă China Unicom va folosi cel mai recent cip al Alibaba. Parteneriatul a fost confirmat public după ce CCTV a prezentat un panou publicitar cu detaliile colaborării, în cadrul unui reportaj despre noul centru de date Sanjiangyuan al companiei de telecomunicaţii din provincia Qinghai.