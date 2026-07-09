Amazon vrea să atragă cel puţin 25 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni pentru finanţarea investiţiilor în inteligenţa artificială

Amazon intenţionează să atragă cel puţin 25 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în dolari, potrivit Bloomberg News, într-o nouă etapă a strategiei companiei de finanţare a investiţiilor masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială, transmite Reuters.

Marile companii din tehnologie apelează tot mai des la pieţele de capital şi la emisiuni de obligaţiuni pentru a susţine costurile ridicate ale dezvoltării AI. Amazon, Alphabet, Microsoft şi Meta sunt aşteptate să investească împreună peste 700 de miliarde de dolari în inteligenţa artificială în acest an.

Potrivit Bloomberg, valoarea emisiunii Amazon ar putea depăşi 25 de miliarde de dolari, în funcţie de cererea investitorilor.

Un document depus marţi la autorităţile de reglementare arată că grupul american pregăteşte o ofertă în opt tranşe, cu obligaţiuni atât cu dobândă fixă, cât şi variabilă. Reuters nu a putut confirma independent valoarea totală a finanţării, iar Amazon nu a oferit detalii suplimentare.

Conform documentaţiei consultate de Reuters, obligaţiunile sunt negarantate şi vor avea scadenţe cuprinse între trei şi 40 de ani.

Compania a precizat că fondurile obţinute vor fi utilizate pentru scopuri corporative generale, inclusiv pentru investiţii de capital viitoare şi pentru refinanţarea unor datorii care ajung la scadenţă.

Apelarea la finanţare prin obligaţiuni şi emisiuni de acţiuni marchează o schimbare de strategie pentru marile companii din Silicon Valley, care în trecut îşi finanţau investiţiile în principal din rezervele proprii de numerar. În ultimele luni însă, emisiunile de datorie lansate de giganţii din tehnologie au beneficiat de un interes puternic din partea investitorilor.

Luna trecută, Alphabet a anunţat o emisiune de acţiuni în valoare de aproximativ 85 de miliarde de dolari, iar Meta a emis obligaţiuni de 25 de miliarde de dolari, după o altă emisiune record de 30 de miliarde de dolari realizată în octombrie anul trecut.

Amazon a precizat că Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan şi Morgan Stanley coordonează emisiunea de obligaţiuni în calitate de administratori principali. În luna martie, compania a atras 37 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni în 11 tranşe, oferta fiind suprasubscrisă.