Amenzi de peste 4 milioane de lei, aplicate în prima săptămână din decembrie de comisarii pentru protecția consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat sancțiuni de aproximativ 4,23 milioane de lei, în urma unor controale naționale efectuate în prima săptămână a lunii decembrie, și au oprit activitatea a 13 operatori economici.

Potrivit unui comunicat al instituției, în perioada 2 – 5 decembrie, comisarii ANPC au verificat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor, controlând peste 1.600 de operatori economici din întreaga țară.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat 839 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4,23 milioane de lei și 702 avertismente. Totodată, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 504.000 lei și alte produse în valoare de peste 419.000 lei.

În plus, comisarii pentru protecția consumatorilor au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 13 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: prezența lichidului sangvinolent în ambalajul cărnii și al organelor preambalate; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; utilizarea echipamentelor, ustensilelor și spațiilor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de rugină și impurități; utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depășit; lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori; lipsa informării corecte, complete și precise a consumatorilor privind produsele alimentare oferite spre comercializare; comercializarea unor jucării care prezintă deficiențe de informare privind persoana responsabilă de punerea pe piață, precum și lipsa avertismentelor obligatorii.