Miruță: Într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență, colaborare și acțiune

Republica Moldova a înțeles că securitatea cibernetică nu e un moft sau o temă de conferință, ci o prioritate reală, iar într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență, colaborare și acțiune, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

Acesta a efectuat luni, 15 septembrie, o vizită la Institutul Național de Inovații în Securitate Cibernetică – Cybercor, parte a Universității Tehnice a Moldovei, la invitația viceprim-ministrului Doina Nistor, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova.

”Republica Moldova a înțeles că securitatea cibernetică nu e un moft sau o temă de conferință, ci o prioritate reală. Și a început să construiască apărare cu cap și pe termen lung. Republica Moldova, am descoperit în detaliu încă de anul trecut, este un super exemplu de bune practici când vine vorba despre digitalizare”, a declarat ministrul Radu Miruță, potrivit unui comunicat al instituției.

Cybercor este un exemplu clar de colaborare între stat, mediul academic și sectorul privat, integrând un mix de know-how, resurse și viziune, care transformă Republica Moldova într-un actor pregătit să-și apere rețelele, instituțiile și oamenii, subliniază sursa citată.

Centrul de pregătire și inovație în securitate cibernetică din Republica Moldova integrează 800 de metri pătrați de tehnologie, simulatoare de atacuri cibernetice, laboratoare digitale, săli de instruire și o sală de servere unde se antrenează echipe reale pentru scenarii reale.

”Și noi, acasă, avem provocări similare. Suntem preocupați, lucrăm la soluții care să crească reziliența sistemelor noastre. Dar ce face Moldova poate și trebuie să ne inspire: o țară mică, dar cu pași mari, serioși, bine direcționați. Într-o vreme în care cele mai periculoase arme sunt invizibile, apărarea începe cu inteligență, colaborare și acțiune. Moldova o face. E rândul nostru să nu rămânem în urmă”, a mai spus oficialul român.

Activitățile planificate de Cybercor pentru perioada următoare pun accent, pe de o parte, pe ateliere practice și sesiuni de conștientizare pentru publicul larg, iar pe de altă parte, pe instruire specializată pentru operatorii de infrastructură critică și pentru experții în securitate cibernetică.

Cybercor, parte a Universității Tehnice a Moldovei, este realizat împreună cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și cu sprijinul unor parteneri strategici locali și internaționali pentru a răspunde provocărilor urgente de securitate cibernetică, în contextul amenințărilor tot mai mari generate de războiul din Ucraina și altor forme de agresiune cibernetică regională.