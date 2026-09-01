Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat un nou set de indicatori statistici pentru piața de comunicații electronice care aliniază cadrul de raportare statistică la evoluțiile pieței, a anunțat, luni, instituția printr-un comunicat.

Actul normativ eficientizează procesul de raportare statistică prin introducerea unor indicatori relevanți pentru evoluțiile actuale ale pieței și eliminarea celor care nu mai sunt de interes. Prin această reglementare este redus cu aproximativ 37% numărul total de indicatori pe care furnizorii de rețele publice și/sau servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi raporteze, comparativ cu actualul cadru de raportare.

Prima raportare în baza noii decizii se va realiza pentru primul semestru al anului 2027, termenul fiind 15 august 2027.

Decizia ANCOM nr. 396/2026 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, publicată în Monitorul Oficial din 27 august 2026, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Potrivit ANCOM, noul cadru de raportare reflectă realitățile pieței, nevoile de raportare și monitorizare ale Autorității, dar și bunele practici europene, asigurând totodată o mai bună corelare cu obligațiile naționale, europene și internaționale de raportare și monitorizare, precum și cu nevoia de fundamentare a deciziilor de reglementare sau a altor acte normative.

Decizia modifică și regrupează indicatorii statistici și modifică termenele de raportare și periodicitatea acestora.

Astfel, sunt stabiliți noi indicatori statistici privind rețelele de acces, serviciile între dispozitive (M2M/IoT), tranzitul de date și peeringul, roamingul permanent, investițiile și cheltuielile operaționale, utilizarea infrastructurilor, partajarea spectrului, protocolul internet, relația cu utilizatorii/reclamații, furnizarea efectivă a unor servicii la nivel de localitate (raportare anuală) etc.

În același timp, actul normativ prevede eliminarea anumitor indicatori statistici precum gradul de renunțare la servicii sau locuințe cablate, iar o serie de alți indicatori sunt simplificați, precum cei referitori la serviciile de telefonie fixă sau la serviciile cu valoare adăugată.

Totodată, se renunță la cea de-a treia raportare aferentă unui an, cea privind veniturile și investițiile anuale, stabilind înglobarea unor indicatori optimizați în cele două raportări semestriale.

Actul normativ stabilește și noi termene de raportare ale datelor statistice: până la 15 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie (semestrul I), respectiv până la 15 februarie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie (semestrul II).

Pentru datele statistice referitoare la serviciile de acces la internet la puncte fixe la nivel de localitate, raportarea se va face anual, până la data de 15 februarie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea, pentru data de referință 31 decembrie.

ANCOM este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicații electronice, servicii poștale și servicii digitale în contextul tranziției la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare și reglementare aflate la dispoziția Autorității.