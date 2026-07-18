Angajații instituțiilor finanțate din venituri proprii vor putea primi sporuri de până la 20%

Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferențiere a salariilor, prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

‘Personalul încadrat potrivit prezentei anexe poate beneficia de diferențierea salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% la salariul de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliile de administrație’, se menționează în document.

Totodată, drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Proiectul mai prevede că ‘munca prestată de personalul încadrat potrivit acestei anexe, în vederea asigurării continuității activității, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plătește cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar al normei de bază. ‘Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător’, notează sursa citată.