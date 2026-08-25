Angajații Volkswagen critică modul în care comunică echipa managerială

Angajații grupului auto german Volkswagen au criticat ceea ce au numit ‘comunicarea externă dezastruoasă’ a consiliului de administrație, în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa analizează noi reduceri de posturi, potrivit unui document intern al consiliului de întreprindere consultat, luni, de Reuters.

Un sondaj online, realizat săptămâna trecută de consiliul de întreprindere al Grupului Volkswagen, a constatat că angajații și familiile acestora s-au declarat ‘îngrijorați și speriați’ de comunicarea publică a consiliului de administrație, se arată în acest document intern. De asemenea, angajații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța locului de muncă, viitorul programelor de pensionare anticipată și concedieri, precum și cu privire la perspectivele fabricilor Volkswagen din Emden, Hanovra, Neckarsulm, Osnabruck și Zwickau.

Vineri, într-un document transmis la nivel intern, directorul general de la Volkswagen, Oliver Blume a declarat că patru dintre aceste fabrici nu sunt așteptate să atingă un nivel competitiv de utilizare în anii 2030, dar a subliniat că nu există încă nicio decizie privind închiderea specifică a fabricilor.

Angajații au criticat lipsa detaliilor privind viitorul acestor fabrici.

În replică, Blume a respins acuzațiile de reținere a informațiilor. ‘Îi ținem în permanență pe colegii noștri și pe reprezentanții angajaților la curent cu stadiul planurilor – prin canale interne, dar mai ales prin dialog personal direct’, a declarat Blume în luna iulie, într-un interviu publicat pe site-ul companiei.

Grupul Volkswagen trece prin ceea ce este considerată a fi cea mai mare restructurare din istoria sa, care ar putea implica eliminarea unui număr suplimentar de până la 50.000 de locuri de muncă și separarea de unele divizii.

Blume va vorbi cu angajații la o reuniune extraordinară, care va avea loc marți, la Wolfsburg, iar Thomas Schmall, șeful diviziei de componente și membru al consiliului de administrație de la Volkswagen, va vorbi cu angajații la Braunschweig.

Consiliul de întreprindere de la Volkswagen a cerut organizarea acestor reuniuni în iulie, după ce reprezentanții angajaților au criticat strategia de comunicare a conducerii cu privire la planurile de îmbunătățire a competitivității producătorului auto.