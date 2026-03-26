ANOFM: 22.597 de persoane au fost angajate în primele două luni ale anului

Un număr de 22.597 de persoane au fost integrate pe piața muncii, în primele două luni ale acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, informează miercuri instituția.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 28 februarie 2026, 10.416 au peste 45 de ani, 4.899 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 2.055 au între 30 și 35 de ani, 1.186 au între 25 și 30 de ani, iar 3.341 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 4.051 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 11.125, iar al bărbaților de 11.472, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 49,23%, respectiv de 50,77%.

În funcție de rezidență, 12.359 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 10.238 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (7.954), profesionale (4.786), gimnaziale (4.666), iar 3.406 sunt cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele două luni ale anului 2026, 5.040 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (2.446), urmat de Alba (1.121) și de Iași (903).

În perioada de referință, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 73.450 persoane.