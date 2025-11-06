ANOFM: 33.037 locuri de muncă vacante la nivel național și 324 în Spațiul Economic European

Un număr de 33.037 locuri de muncă sunt vacante la nivel național și 324 în Spațiul Economic European, conform datelor publicate, miercuri, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cele mai multe locuri de muncă sunt oferite, la nivel național, pentru: curier (2.287); conducător auto transport rutier (2.199); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.806); agent de securitate (1.433); manipulant mărfuri (1.202); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.070); ajutor bucătar (981); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (941); lucrător comercial (918); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (663); operator fabricație flux (617) etc.

Din cele 33.037 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.591 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; contabil etc.), 5.942 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; agent de vânzări; asistent medical generalist; lucrător gestionar etc), 6.703 pentru persoanele cu studii profesionale (operator fabricație flux; conducător auto transport rutier; sudor; fierar betonist; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 17.801 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; agent de securitate; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Pe de altă parte, angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 324 locuri de muncă vacante, respectiv: 210 locuri de muncă în Spania pentru lucrător în agricultură, operator depozit, operator motostivuitor, supervizor de linie; 50 locuri de muncă în Norvegia pentru muncitor în producție – industria piscicolă; 15 locuri de muncă în Italia pentru șofer autobuz; 11 locuri de muncă în Germania pentru fizioterapeut lucrător în producție – procesare produse din carne; 11 locuri de muncă în Irlanda pentru îngrijitoare persoane; 7 locuri de muncă în Austria pentru operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator CNC; 6 locuri de muncă în Croația pentru tractorist (operator tractor în pădure), tăietor de lemne; 6 locuri de muncă în Finlanda pentru montator de țevi în șantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG; 4 locuri de muncă în Slovenia pentru finisor fațade exterioare clădiri; 4 locuri de muncă în Suedia pentru electrician, mecanic.