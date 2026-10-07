Peste 9.000 de locuri de muncă, disponibile la Bursa pentru absolvenți din București

Peste 9.000 de locuri de muncă vor fi oferite de 129 de angajatori la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți, care va fi organizată vineri, în Capitală, informează Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM).

Potrivit unui comunicat al instituției, până în prezent și-au anunțat participarea 129 de agenți economici, care pun la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 9.053 de posturi vacante.

Cele mai multe locuri de muncă, respectiv 4.868, sunt destinate muncitorilor calificați, iar alte 3.497 de posturi sunt pentru muncitori necalificați.

Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile 412 locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde 276 de posturi.

Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți are ca scop sprijinirea integrării tinerilor absolvenți pe piața muncii, prin facilitarea accesului la oportunități de angajare și a contactului direct cu angajatorii.

Bursa va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 9:00, la Palatul Național al Copiilor din Bulevardul Tineretului nr. 8-10, sector 4, iar participarea este gratuită.